Acción y misterio en 'La Sonrisa del tigre'

Lo que parece una aburrida ciudad llena de silencios se convierte en un trepidante lugar a causa del enfrentamiento que dos familias mantienen desde hace siglos. En este ambiente se desarrolla la trama de La sonrisa del tigre, la primera novela de Elena Reyes (Aliar Ediciones) que ayer por la tarde se presentó en la Biblioteca Francisco Ayala del Zaidín.

Todo comienza cuando Jane viaja con su familia para pasar las vacaciones en casa de su abuelo. "Está segura de que será un verano de lo más aburrido pero enseguida se da cuenta de que nada volverá a ser como antes. Su espíritu curioso y el asesinato de Estéfano Walash, la llevará a vivir una serie de experiencias inolvidables que la marcan de por vida", explica Elena Reyes.

Se trata de la primera novela de esta autora granadina. "Por supuesto estoy ilusionada, nerviosa y muy emocionada. Publicar era un sueño que siempre he tenido y que afortunadamente se está haciendo realidad".

Elena Reyes se topó con las dificultades y dudas que supone ver tu libro impreso por primera vez. "Cuando decidí sacar a la luz La sonrisa del tigre no sabía por dónde empezar, estuve investigando por internet multitud de editoriales y comencé a mandar el manuscrito. Pero mientras esperaba respuestas apareció la oportunidad de ediciones Aliar y a partir de ahí todo fue más fácil", comenta. Es en ese momento cuando la figura de la editorial resulta fundamental para cualquier autor, pero muy especialmente si es novel. "Paco, mi editor, me ayudó con las dudas y pronto pusimos la maquinaria en marcha".

Como en la gran mayoría de las novelas, además de entretener Elena Reyes persigue lanzar un mensaje al lector. "Supongo que lo invito a vivir una aventura pero hay más mensajes que me interesan muchísimo como mostrar que hay otra forma de amar. Los roles de parejas tóxicas están demasiado presentes en la literatura. He querido mostrar un amor más sano respetando la individualidad de la persona".

Dar con el título definitivo es otra de las tareas más complicadas. En el caso de Elena Reyes fue lo primero que nació. "Ocurrió una noche, mientras veía una película. Mi gato apareció en la ventana y al mirarlo tuve la sensación de que sonreía y ahí se me encendió la bombilla. El resto fue trabajo e imaginación".

Como ocurre a las mayoría de los autores, es difícil decantarse por un personaje, porque todos son como hijos. "Es cierto, les tengo mucha estima a cada uno de ellos pero si tuviera que elegir uno, sería el del abuelo. Es uno de los pilares del libro y le tuve un cariño especial desde el principio. Es un hombre cariñoso y comprensivo, siempre dispuesto a escuchar y gracias a su edad posee una gran sabiduría".

Elena Reyes siente desde niña una gran afición por la literatura. "Siempre me ha gustado leer, siento un amor singular por los libros y desde muy pronto comencé a rodearme de ellos. A los doce años ya había leído muchas historias y un día me dije que podría escribir mis propios relatos, así que comencé. Al principio me inspiraba en gente de mi alrededor para hacer el personaje más real, luego mi imaginación y mi trabajo hicieron el resto".

A pesar de esta facilidad, siempre lo consideró como un hobbie hasta el momento en que se ha decidido a publicar. "Ahora mi afición está cobrando más fuerza". Elena Reyes tiene estudios de Estética desde hace siete años. "Me dedico a esta bonita profesión", apunta. "Disfruto haciendo ambas cosas aunque el tiempo sea escaso".

Los sueños también se mezclan en las páginas de esta novela donde la protagonista se ve obligada a elegir un bando e incluso a poner en peligro su vida descubriendo que muchas veces las apariencias son falsas y que tras una ciudad tranquila pueden latir los misterios más asombrosos. Una trama a la que ha tratado de imprimir agilidad e intriga.