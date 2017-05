Adiós a Roger Moore, el actor que más veces encarnó a Bond

Roger Moore, actor británico que saltó a la fama en la serie El Santo, murió ayer a los 89 años en Suiza tras una "corta pero valiente" lucha contra la enfermedad y deja un legado de más de 50 filmes, además de su conocida faceta solidaria con Unicef. Moore, que en octubre habría cumplido 90 años, mantuvo hasta el final de sus días esa sonrisa pícara con la que conquistaba tanto a sus "chicas Bond" como a los fans de sus libros. Además, ostentó el récord de haber sido el actor que más veces interpretó a Bond, James Bond.

Porque Moore (Londres, Reino Unido, 1927) entró en la franquicia del popular agente 007 en 1973 con el reto de relevar a Sean Connery, que en la ficción había velado por la seguridad de la reina de Inglaterra desde 1962 con su primera misión en el filme Dr. No. El intérprete, que empezó su carrera como modelo, dio el salto a la saga cinematográfica más longeva con Live and Let Die, con música de Paul McCartney y dirección de Albert Broccoli, y con ese filme daría el primer paso para convertirse con el tiempo en el actor que más veces ha interpretado al personaje creado por Ian Fleming hasta la fecha.

Esa dilatada carrera como el agente secreto 007 acabó en 1985 con A View to a Kill, pero antes había empuñado el revólver en otras cinco cintas: The Man with the Golden Gun, The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only y Octopussy.

Aunque el Bond de Fleming no se parecía al de Moore, el actor consolidó su fama gracias a los tintes de humor irónico, su voz profunda y el carácter flemático que aportó a un personaje que, como él mismo reconoció en una entrevista en 2012, era poco realista. "Lo primero, mi reacción era siempre: él no es un espía real. No puedes ser un espía real y que todo el mundo en el planeta sepa quién eres y cuál es tu bebida preferida. Eso era histéricamente divertido", explicaba el actor.

Con ese toque de humor, Moore estuvo durante doce años al frente del personaje que protegía en el cine a la reina de Inglaterra, y en la vida real Isabel II le concedió el título de 'sir' en 2003 por sus "servicios a la caridad", ya que fue embajador de Unicef. "Ojalá tuviera tanto éxito con mi trabajo para Unicef como con James Bond", señaló Moore. "Demasiados niños siguen muriendo de enfermedades que son evitables".

Unos años más tarde, el 11 de octubre de 2007, Moore vería reconocida también su faceta puramente profesional con su flamante estrella en el paseo de la Fama de Hollywood. Pierce Brosnan, otro británico unido a Moore por el papel de agente 007, ya había entrado en ese paseo años antes, en 1997, pero hasta la fecha los dos son los únicos James Bond con un hueco en esa mítica avenida de Hollywood.