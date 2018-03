"Ahora estamos en Warner, de indie tenemos lo que de australianos"

-llegan a Granada presentando nuevo disco y en formato showcase.

-El rollo de este directo es buscar un poco la esencia de cada canción. En esta gira de showcases que estamos haciendo vamos en un formato en el que solo llevamos cajón, guitarra eléctrica, acústica, chelo y coro. Es súper reducido, por lo que intentamos enseñarle a la gente las canciones y explicarles de lo que van. Explotamos más la parte hablada, aunque yo suelo hablar poquito, y dejar la canción en su forma más básica: guitarra, voz y un poco de arreglo.

-Hablando de explicar las canciones, ¿de cuál le gusta más hablar?

-Disfruto mucho contando la historia de una de las que más me gustan, Disonancia perfecta o El tiempo de los valientes. Son dos temas de los que la verdad es que me siento muy orgulloso, sobre todo de la letra.

-¿Considera que han crecido como grupo a nivel literario desde el anterior disco a este?

-Sí creo que sí. Ahora tenemos más experiencia en lo que se refiere a escribir letras. Al principio para mí era diferente, porque lo tomaba casi como algo que tenía que hacer, me centraba mucho más en la parte musical y melódica, las letras las hacía un poco en piloto automático. Pero al final, sobre todo en las canciones de este disco, he disfrutado mucho escribiéndolas y he cambiado un poco el proceso creativo. Creo que se nota, me siento mucho más cómodo con las letras de este disco que con las de los anteriores.

-¿Y los directos de sala, cómo los están preparando?

-Hemos vuelto a contar con Raúl del Ala que además es el productor del disco y de los directos. Estamos como se dice aquí 'en todo el ajo' trabajándolo esta vez de un modo diferente. Le hemos dado otra vuelta de tuerca y creo que estamos dando un paso más a nivel técnico e incorporando nuevos instrumentos. En general haciendo un repertorio conjugando todos los discos que se ha quedado mucho más potente, más cañero y creo que el directo va a ser mucho mejor en esta gira.

-¿Desde su punto de vista, y no se puede ser humilde, qué tiene Nunatak para haberse erigido como una de las bandas revelación?

-Creo que sobre todo sucede que no nos parecemos a nadie. En los primeros discos sí es cierto que nos podíamos parecer a otras bandas pero en este creo que hemos llegado a un sonido que es nuestro y que no está en ningún lado. A la base más orgánica de guitarra, trompeta y cuerdas se le suman sintetizadores, eléctricas y un trabajo de coro y percusión brutales. Ese conjunto al final es puramente nuestro.

-¿Y en el comienzo, en qué espejo se miraban?

-En el principio de los tiempos nos fijábamos en Beirut por ejemplo. En aquel momento componía escuchando esos grupos... Va un poco por ahí , no es cuestión de decir "voy a parecerme a estos" sino que según la época estás en un rollo o en otro y la música te invita a tirar por ahí.

-Nunatak nació como grupo en el gran auge de la música indie, y junto a ustedes han nacido un sinfín de grupos más. ¿Esa avalancha facilita o entorpece a los grupos que de verdad son buenos y están comenzando?

-Es complicado... creo que tiene de las dos cosas. La parte mala es que se genera ruido y como dice, desde la salida de Vetusta Morla se abrió un poco la veda y es cierto que a partir de ahí fue la nueva vida de grupos indies. Muchos de ellos han bebido de él y se han convertido en grupos crónicos de festivales. Pero por otro lado ha generado cultura de tener un grupo y de juntarse para tocar, cuando a lo mejor hace diez años no había tanta. Ahora hay muchos más grupos que se atreven a salir, aunque luego se la peguen. Al fin y al cabo tiene esas dos caras.

-¿Indie se hace o se nace?

-[Risas]. Esto es complicado porque por ejemplo nosotros acabamos de fichar por Warner... por lo que de indie tenemos lo mismo que de australianos. Creo que se ha desvirtuado por completo ese concepto. A lo mejor hace diez años cuando Los planetas sacaban discos y se les llamaba independientes pues sí, lo era, pero ahora ya no sé yo si hay alguien que se atreva a autodenominarse así.

-¿Por qué el título del disco, La hora de los valientes?

-Porque creemos que este mundo es ya demasiado hedonista y nos miramos a nosotros mismos demasiado. Creemos que es necesario mirar hacia fuera y pensar un poco más en el resto de personas. Hace falta contar historias de gente valiente y anónima y empezar a ser más solidarios.