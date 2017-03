Alberto Zedda, un maestro de la vida

Este lunes hacia las once de la noche moría a los 89 años de edad Alberto Zedda en su casa de Pésaro, sólo unos días después de haber tenido que cancelar la dirección de La Cenerentola en el Teatro Rossini de esa ciudad. Hasta el final de su larga y pletórica vida el maestro estuvo entregado a su gran pasión: la música, y a la incomparable labor de rescatar del olvido la monumental obra de Rossini, reducida a un par de títulos cómicos, generalmente malinterpretados hasta la degradación. Desde que a mediados de los años 50 revisara a fondo el manuscrito autógrafo del Barbiere di Siviglia, devolviéndole toda su pureza y refinamiento, las investigaciones del director y musicólogo milanés sobre las diversas óperas rossinianas, en especial las serias, no dejaron de sorprender al mundo de la moderna filología musical. Gracias a sus logros, Rossini pasaba a ser uno de los compositores más complejos y geniales de toda la historia de la ópera. Director artístico del Rossini Opera Festival desde su fundación en 1980, congregó en torno a su persona a numerosos artistas que le admiraban, y a incontables amigos que sentían por él verdadera veneración, por su inteligencia, su generosidad, su simpatía y su humor. Tuve la suerte de empezar a tratarlo y esa amistad fue creciendo en años sucesivos: en Madrid para asistir a su Ermione, en Pésaro, en los Alpes, en Cerdeña... Era un pozo de sabiduría, y no sólo musical, un verdadero maestro de la vida en su dimensión más noble por ética y estética. Mucho es lo que le debemos muchos. Gracias, Alberto, por tu ejemplo y tu enseñanza. Desde la otra orilla seguirás siendo siempre el mismo sabio guía.