La ficha 'TRIESTE O EL SENTIDO DE NINGUNA PARTE' Jan Morris.Trad. Lucía Barahona. Gallo Nero. Madrid, 2017. 224 páginas. 19 euros

Tanto la singularidad geográfica, marcada por el aislamiento y la imponente cercanía del karst, como su oscilante historia y su condición de enclave multiétnico, en la frontera con el mundo eslavo, hacen de Trieste una ciudad única que alcanzó su máximo esplendor en las décadas finales del Imperio de los Habsburgo. La monarquía dual tenía en ella su salida al mar y convirtió el puerto, de obligado tránsito para el tráfico internacional de mercancías, en uno de los más importantes del Mediterráneo, base de una prosperidad que ha dejado huella pese a la decadencia posterior a la disolución de Austria-Hungría. Incorporada a Italia después de la Gran Guerra, la ciudad adriática mantiene un estatuto especial en el país transalpino, plenamente integrada pero consciente de su diferencia y orgullosa, o más bien nostálgica, de su pasado imperial, emulado en vano durante los años aciagos del Ventennio fascista.

De todo ello habla Jan Morris en este hermoso libro donde rindió homenaje a un "no lugar" que la ha fascinado desde siempre. La autora, entonces un joven soldado británico, lo conoció en la inmediata posguerra, cuando la disputa por la ciudad entre Italia y Yugoslavia aún no se había resuelto en favor de la primera, y desde entonces, nos cuenta, no ha dejado de pensar en Trieste como en una "alegoría del limbo", aludiendo a su carácter indefinible y vagamente irreal, felizmente ajeno a la idea de nación. Cuna de Italo Svevo y Claudio Magris, no por casualidad un estudioso del finis Austriae, Trieste ha acogido a otros escritores ilustres como el erudito Winckelmann -oscuramente asesinado en una posada-, el traductor y aventurero Richard Burton, el poeta Rilke -que compuso sus famosas elegías en la cercana Duino- o James Joyce, a quien la ciudad inspiró casi tanto como Dublín. A ellos se une el nombre de Morris, autora de otro ensayo no menos evocador sobre Venecia, para quien la melancólica "capital de ninguna parte", varada en el tiempo, sigue siendo un santuario universal de los expatriados.