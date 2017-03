La Alpujarra prepara una lectura continuada del 'Romancero Gitano'

La Alpujarra continúa inmersa en la celebración del Centenario de la primera presencia documentada de Federico García Lorca en la comarca. El próximo sábado, 25 de marzo, organizado por la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra, se realizará una lectura continuada del Romancero Gitano en Lanjarón, recordando que "pese a que numerosos testimonios indican que gran parte del Romancero Gitano fue gestado en Lanjarón, solo tenemos certeza de que tres de sus poemas fueron escritos allí, porque entre los manuscritos originales se encuentra la frase firmado en Lanjarón, como en el titulado la reyerta de los mozos".

García Lorca, en la correspondencia a Jorge Guillén, en agosto de 1926, argumenta que "me he propuesto terminar el Romancero gitano. Aquí he hecho dos romances nuevos que me han costado un esfuerzo extraordinario", en referencia a La casada infiel, basado en un hecho sucedido en Órgiva. La lectura la realizarán vecinos de La Alpujarra, junto a representantes de asociaciones e instituciones, que en torno al día internacional de la poesía homenajearán al artista granadino que ha sido clave en la historia y la literatura universal.

El vicepresidente de la Mancomunidad, Raúl Ruiz, explica que "la comarca es un atractivo turístico y cultural que demuestra que El país de ninguna parte, como Lorca bautizó a la Alpujarra, ha cautivado a ilustres personalidades de la cultura como Lorca, Brenan o Pedro Antonio de Alarcón, influyendo en su obra y su forma de sentir".