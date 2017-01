Amphetamine Discharge, vuelve el rock de los noventa en La Sala

Los sevillanos Amphetamine Discharge actúan esta noche, a partir de las once, en La Sala. El grupo, icono del rock alternativo de los noventa y representantes de la incipiente corriente indie de la época, que aún miraba desde muy abajo esas listas de ventas que hoy copan sus continuadores, pasó por la década cumpliendo con todos requerimientos que se le suponían a una banda independiente y dejando cuatro discos entre 1994 y 1998 para desaparecer de la primera línea con la misma diligencia con la que había llegado.

Formados en 1991 bajo el influjo del noise rock, el punk-pop y el hardcore, con su primera maqueta apenas superan el ámbito andaluz pero con la segunda logran llamar la atención del programa Disco Grande hasta hacerse con el premio a la mejor del año 93 según votación de los lectores.

Los nostálgicos tienen esta noche una cita con el regreso de la banda

Comienzan así sus años de esplendor, con giras de centenares de conciertos por año, presencia en los principales festivales y cuando abren para grupos internacionales de primera línea como Oasis, Elastica, The Cure o Faith No More. Incluso el entonces incipiente talento del cine español, Alejandro Amenábar, les pide una canción, Glamour, para incluirla en la película Abre los Ojos. Tras dos años agotadores en la cresta de la ola, a principios del 98 publican con Pussycat Records el ep Summer in the City. Para entonces aún le quedaría al grupo un último golpe de efecto: su canción I Just Wanna Kiss servirá, cambiando 'kiss' por 'Kas', para que la compañía de refrescos haga una rotunda campaña de promoción, siguiendo la tendencia de la época, con el binomio grupo indie/marca de refrescos.

Ahí acabaría la historia de Amphetamine Discharge… hasta que casi dos décadas más tarde reaparecen prácticamente con la formación de los noventa y un nuevo álbum. Los nostálgicos y los que quieran calibrar el estado de la banda tiene una cita esta noche en La Sala.