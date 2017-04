Antídoto pop para combatir el pesimismo

"Lo último nunca es el fin. / No se ha terminado si sigues aquí. / Y lo puedes decir / más alto y más claro que los que han venido a por ti. [...] Y aunque la fe vaya y venga / en esta vida mortal. / La suerte también viene y va. / Y ahora se quiere quedar". Así es la vida para el músico granadino Manu Ferrón. Ni vaso vacío, ni lleno. A medias, o quizá algo más. Lo dice en el primer corte de su nuevo trabajo, No es el fin, publicado esta semana en plataformas digitales bajo el sello Acuarela. "No sólo se advierte en ese tema. Creo que en todas las canciones de Medalla de otro hablo, de alguna manera, sobre lo difícil que es ser optimista. Sobre la necesidad de creer. ¿Cómo no creer? Todo tiene una importancia, un sentido, todo suma. Aunque en el día a día es prácticamente imposible verlo así, me obstino en creer que así es. No me interesa un discurso quejica", reconoce al otro lado del teléfono después de dejar a un lado sus quehaceres laborales.

Su nuevo EP, que saldrá el 22 de abril en formato vinilo de 12 pulgadas, es algo así como un antídoto para combatir el pesimismo, un rayo de esperanza que se cuela en cada melodía pop. Ferrón se agarra a este discurso con fuerza. Basta con reescuchar sus anteriores EPs o algunos temas compuestos para otros artistas como Oración, incluida en el primer trabajo de Soleá Morente. "Por encima de la prisa / y la ignorancia / transcender la experiencia, / admitir la esperanza". Esa mentalidad también le lleva a hacer las cosas de otra manera a la hora de publicar. Mantiene los pies en la tierra. Saca disco cuando le dejan y puede. "No aspiro a lo que aspiran los demás y eso me da una libertad que me permite decir lo que quiero, cuando quiero y cómo quiero. En el 90% de los casos también fallar cuando quieres. [...] No tengo ningún interés en alcanzar lo que se supone un estatus artístico deseable... Me la suda", dice muy serio. Uno se lo imagina mirando a través de las gafas con cara de importarle poco la fama.

"El prestigio, la repercusión, la notoriedad o como quiera llamarse eso termina, es efímero. Tengo mucho más posibilidades de trascender desde mi pequeño rinconcito del mundo", reconoce sin pestañear. Tampoco cree en la industria de la música tal y como esta planteada ahora mismo. No cree que sea meritocrática. "Los niveles de exposición y repercusión de los trabajos no tienen nada que ver con la calidad de los mismos. [...] Hay un modelo de gestión sistémico que trata igual un disco que un libro, un tornillo, un ordenador, un canal de televisión", reflexiona. Según Ferrón, "hay un interés económico que es el prioritario. Todo se articula para conseguir una notoriedad o hacer cuajar unos mensajes en la gente con independencia de si eso tiene un valor real o perteneces a intereses particulares. La calidad artística de cualquier obra de arte está alejada de la repercusión. A veces coincide que lo bueno trasciende. En la mayoría de las cosas no porque depende de cuestiones ajenas al arte, al pensamiento, al conocimiento, al talento o a la sensibilidad".

Siempre cercanas a los sacrosantos tres minutos, sus seis canciones de Medalla de otro transitan de la psicodelia al runrún flamenco, de la ranchera lúcida al pop. "Me gusta mucho lo brillante, lo armónico, al igual que lo enrevesado y oscuro. Mi inclinación natural es buscar armonías, acercarme al pop clásico", reconoce. Entre sus influencias destacan grupos como Big Star, Guided By Voices, Vainica Doble, Teenage Fanclub o Randy Newman. La mezcla da como resultado canciones de corte pop rock donde el lenguaje que predomina no es el de la floritura, ni el que utilizan tantos grupos para destacar -sin suerte-. Al hilo de la adaptación de una canción de trap, Ready pa'morir de Yung Beef, en el nuevo disco de Los Planetas, se le pregunta si él lo haría. "Sí. Escucho hip hop desde pequeño. Me parece una forma de abordar la música bastante interesante", responde pícaro.

Al final de la conversación es imposible no hablar del cierre del Ruido Rosa. "Granada se queda huérfana de un foro de reunión y de creación importantísimo. He sido un cliente habitual. Hay se gestó mi otra banda, Grupo de Expertos Solynieve. Es mucho más que un bar, aunque no olvidemos que íbamos allí a divertirnos. No era una biblioteca, ni un centro de estudios. Aunque he aprendido más allí que en todas las bibliotecas y centros de estudios en los que he estado en mi vida", sentencia justo antes de pedir que "dejen al rock en paz". "Me gustaría que las instituciones no intervinieran y si lo hacen que sea para generar un marco legal de convivencia", concluye. Todo se andará.