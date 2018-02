El bailaor Antonio Canales carga contra el Festival de Jerez al que llama "estercolero"

Pasan 21 minutos de la una de la madrugada del pasado sábado. El bailaor Antonio Canales comparte en su cuenta personal de la red social Facebook una fotografía con una captura de un artículo publicado días atrás por El País donde hace referencia al cartel de la próxima edición del Festival de Jerez. En un tono chabacano, califica a la cita jerezana de “festivalillo de amigotes” y de ser “un tremendo estercolero de animales apestosos”.

Lo que dijo, textualmente fue lo siguiente: “A mi no me interesa nada o casi nada de lo que se presenta en el Festival de Jerez; aunque yo, por circunstancias ajenas a este bodrio, voy a intervenir en su clausura, porque a mi edad me tocan las pelotas llenas de pelos. Y es que hace mucho tiempo que este festivalillo de amigotes es un tremendo estercolero de animales apestosos... No tiene ningún nivel, ni clase, ni criterio, y animo a la gente a que no vaya... Muchas gracias.”.

Se da la circunstancia de que Canales volverá a participar en la edición de este año participando como artista invitado en el último de los espectáculos previstos de la cita de este año en el Villamarta. Así está en el cartel del espectáculo de Manuel Fernández Montoya 'El Carpeta' donde el bailaor es, curiosamente, el asesor artístico y participa como artista invitado junto a La Farruca y África La Faraona.

Tras trascender los exabruptos de Canales, la alcaldesa, Mamen Sánchez, hizo unas declaraciones defendiendo el nivel del festival jerezano y contestando al bailaor. Así aseguró que la cita, desde hace 22 años “crece año a año”. “Gracias a sus artistas consagrados, a la ilusión y ganas de los jóvenes, a los miles de alumnos de más de 40 países que vienen a aprender y perfeccionar los conocimientos del baile y del flamenco, y a los visitantes que nos visitan con una gran fidelidad”, añade.

Acto seguido, apunta que comprende de que “haya a quien no le guste” esta cita flamenca, no “por ello no tiene que insultar de esa forma ni al festival, ni a sus artistas ni a los profesores, ni a los aficionados”. “Si no le gusta, no venga. Nadie le echará de menos. El Festival de Jerez seguirá teniendo todo su esplendor”, sentencia.

En esta misma línea, la directora del teatro, Isamay Benavente, señaló también a través de su cuenta de redes sociales: “Nosotros, a seguir trabajando en positivo, no hay que malgastar más energías, es una pena... pero son palabras que se desacreditan solas”.

Este medio trató de ponerse en contacto con los representantes o servicios de prensa del bailaor pero sin éxito.

Por el momento, Fundarte, la nueva fundación que gestiona el Teatro Villamarta y, por ende, la organización del Festival no ha decidido si va a adoptar algún tipo de decisión sobre el . No obstante, esta mañana está prevista una reunión del patronato por lo que estas infames declaraciones será a buen seguro uno de los asuntos que, al menos, se comentará.