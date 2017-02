ArcoMadrid premia el 'Diorama' del granadino Antonio Montalvo

El artista Antonio Montalvo (Granada, 1982), armado de pinceles y óleo, ha conseguido II Premio Solán de Cabras de Arte Joven en ARCOmadrid 2017. "Ha sorprendido a todos con su maestría heredada de Velázquez, Zurbarán, Murillo o Alonso Cano", señala el jurado el jurado del galardón sobre los pintores favoritos del artista que ha conseguido el galardón de este año con una obra titulada Diorama y que fue presentada por la galería madrileña Espacio Mínimo.

En la creación de Montalvo -un óleo sobre lienzo de 160 x 220 cm de impecable ejecución- se añora un estado anterior, real o imaginario. El recorrido vital de la obra pretende significar la experiencia de esta melancolía y la capacidad vital de sobreponerse a ella. El jurado destaca con este reconocimiento "la ambigüedad con que trata los géneros (un paisaje convertido en un bodegón) y el manejo perverso de la gran tradición pictórica occidental, que dan lugar a escenas de aparente complacencia, pero siempre inquietantes, que obligan al espectador a repensar lo que cree conocer".

Para tomar la decisión, este jurado, formado por distintos expertos del mundo del arte como Enric Pastor (director de la revista AD), Óscar Alonso Molina (crítico y comisario independiente) y Maribel López (subdirectora de ArcoMadrid) junto a tres representantes de Solán de Cabras, ha valorado, además de las características de la obra y la trayectoria del artista, que la propuesta reflejara de alguna manera los valores de la marca de agua: naturaleza, pureza, historia, salud, vida….

La insistencia de la mirada de Montalvo sobre la naturaleza y la cara visible que ésta nos ofrece es el arranque de un cuestionamiento continuo de nuestras ideas.

"Desde la periferia (Granada) y la más absoluta discreción (está ajeno al sistema promocional favorecido por las modas), ha conseguido desarrollar un proyecto pictórico único y muy personal que, sin embargo, es reconocido por el medio", señala el jurado. En su pintura, "de estética recargada y con reminiscencias del arte antiguo, encontramos una desconcertante mezcla entre lo barroco y el dolor. En las escenas de las obras de Montalvo aparece lo misterioso, aquello que se va a manifestar en algún momento para dejarnos parados ante su obra", añaden.

"La pintura es un medio tan válido como cualquier otro para articular un discurso plenamente contemporáneo", explica el artista sobre esta disciplina y continúa, "es más, disfruta de una carga histórica y conceptual de la que otros medios carecen. Existe desde hace miles de años, no se agota (el siglo XX es una prueba infalible) y es siempre actual".

Montalvo confiesa que el barroco español es uno de sus principales referentes, "la gran ventaja que tenemos los pintores es el pozo inagotable que nos ofrece la historia del arte. Y es que el arte cambia, pero no progresa. Por eso lo que me interesa de mi realidad es lo que tiene en común con la de todos los demás. Las ideas psicológicas básicas no han cambiado". "Me interesa la complejísima relación que existe entre la belleza y la muerte. Me interesa también esa perpetua sensación de haber caído desde cierto estado de gracia, tan presente en el relato religioso y mitológico", concluye el artista.