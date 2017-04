Bacanal sonora

Dani Martín, el ex alma máter del grupo El canto del loco, regresó anoche a tierras granadinas con su nuevo disco, La montaña rusa. A estas alturas de la película no hay que explicar que el concierto del madrileño fue un rotundo y contundente éxito. El cantante y compositor logró llenar el Palacio de Congresos, con más de 2000 entradas vendidas y porque no había más espacio que ocupar.

Todo empezó a cocinarse en torno a las 9 de la noche. El espectáculo comenzaba a las 9 y media, y más de 30 minutos antes los seguidores de Martín ya hacían tiempo a las puertas del Palacio de Congresos, y eso que los asientos son numerados. Pero así es el sentimiento fan, muchas veces inexplicable, lo que lo convierte en un fenómeno casi entrañable.

El público del cantante es digno de un estudio del INE. La edad de los que anoche esperaban para entrar al Congresos iba desde los 18 hasta los 40, sin duda la franja más numerosa

En cuanto la luz bajó, los murmullos se tornaron en gritos de expectación, más de 2000 pechos conteniendo la respiración hasta que la voz en off de Martín empezó a oírse. En cuanto el artista empezó a cantar el público se levantó olvidando los asientos del auditorio. La sala estalló en aplausos rítmicos mientras la guitarra pulsaba el primer riff, un fenómeno que no hizo más que aumentar durante el resto del show.

Con La montaña rusa, su tercer disco de estudio, el ex loco cambia de temática y estilo, aunque no en lo musical. El nuevo LP, que también se distribuye en vinilo, goza de una estética boxística vintage con aires italoamericanos al estilo Toro Salvaje.

Aunque anoche el envoltorio no coincidió con el contenido. La estética se usó anoche como arma cegadora, Dani Martín no resultó ser Jake LaMotta.

Si se miraba más allá de los focos y la decoración de las tablas, Martín se presentó ante su público como el mismo artista que enloquecía adolescentes allá por el año 2000 y que ayer recogió a más de uno que ha madurado con su música en el móvil.

Las ganasla primera en salir a escena sentó las bases de lo que fue el resto de concierto, una bacanal sonora. Con Nada más que tú comenzó el terremoto. Dos millares de personas bajaron la cena anoche saltando al son de los latidos de la batería y el bajo y con la llegada de Paloma un 'oh' casi histérico recorrió la sala.

Desde que el artista puso su zapatilla sobre las tablas del Palacio de Congresos, dejó patente que pese a ser este disco bastante más melancólico y doloroso sigue sabiendo congraciarse con sus seguidores, sea cual sea el ánimo de su trabajo. Martín que desplegó su carisma y simpatía desde los primeros minutos del espectáculo, se hizo enseguida con un público que no pedía más que poder verlo de cerca.

El que otrora le cantara a la madre de su amigo José -BMG Music la tenga en su gloria- apareció anoche al estilo siempre seductor de James Dean, aunque con la rebeldía algo anestesiada.

El concierto fue una verdadera fiesta para los amantes de la música del madrileño que pese a dedicar gran parte del concierto a su nuevo disco, también hizo algún que otro guiño a sus canciones clásicas como la emotiva canción a la infancia, Peter Pan.

Quizás fuera con París, cuando ya había pasado el furor inicial, la que más brazos levantó.

Si bien es cierto que Dani Martín se ha distanciado de aquel demente inconformista que cantaba la didáctica Eres tonto o la rabiosa Insoportable, sí ha sabido pulir un estilo 'romántico' con tintes de Tres metros sobre el cielo, aunque todo hay que decirlo, con un trabajo literario más profundo que el del machote italiano Federico Moccia.

Con un nuevo disco, que pese a no haber obtenido las mejores críticas -veáse la que le dedican en Jenesaispop-, el madrileño sigue gozando de gran éxito con llenos en 25 de sus conciertos de esta gira y puede presumir de que pese a los vandazos estilísticos se mantiene en la cresta de la ola pop.

El show llegó a su fin tras casi dos horas de concierto cuando todo apuntaba a que el Palacio de Congresos se vería en ruinas esta mañana entre la acústica y los zapateos descontrolados de los asistentes que contra todo pronóstico evitaron caer por los balcones y sobre las butacas. Desde luego Dani Martín supo cómo animar a sus seguidores. No cantó ni una canción en solitario.