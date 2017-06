Bach 'viaja' de Granada a París

Los amantes de la música barroca en particular, y de la música clásica en general, tienen en el concierto de hoy en el Palacio de Carlos V una de las citas más interesantes de la 66º edición del Festival de Música y Danza de Granada. Allí estará el prestigioso director William Christie, uno de los mayores expertos mundiales de esta época en lo musical, con la Orchestra of the Age of Enlightenment, una de las agrupaciones más significativas de la escena europea, y con un programa estimulante que relaciona a Bach con compositores franceses de aquellos tiempos a través de un prisma muy concreto, el de la música para danza.

Christie dirige un repertorio titulado Bach goes to Paris, pese a que el genio de Eisenach nunca salió de Alemania, trazando un puente imaginario. Y lo hace a partir de otros compositores, André Camprá y Jean-Philipe Rameau, entre los máximos exponentes del Barroco musical en Francia, y claras referencias a la hora de hablar de un subgénero particular, la opéra-ballet, en las que la música para la danza tuvo unos días de vino y rosas. Del primero de ellos, se interpretará Les fêtes vénitiennes (Las fiestas venecianas), y del segundo su célebre Les Indes galantes(Las Indias galantes), que narra historias de amor en lugares entonces exóticos como Turquía, Perú, Persia o Norteamérica. Influido por ellos y por otros autores franceses, el alemán Johann-Caspar Fischer compuso obras como las suites del compendio Le Journal du Printemps Op. 1, de las cuales la Orchestra of The Age of Enlightenmente interpretará la séptima pieza. Y así llegamos a Bach, un autor que en su juventud admiró el trabajo de Fischer y elaboró obras a su manera, suites tituladas en francés Ouvertures, de las que se interpretarán la tercera y la cuarta, cerrando el círculo que da pie al título del programa.

Christie es director emérito de la Orchestra of the Age of Enlightenment, una agrupación británica formada hace treinta años en Londres por músicos que querían una orquesta distinta, sin directores titulares, sin restringirse en exclusiva a una era, sin anclarse a obras como si fueran especialidades de la casa. Si bien la música clásica y el Barroco son los que le dan fama y emplear instrumentos de época una de sus señas de identidad, no se cierran a nada.

William Christie, nacido en Estados Unidos y nacionalizado francés, es director y clavicembalista, fundador de Les Arts Florissants, y está considerado como el principal redescubridor del Barroco en Francia, siendo el mejor director del mundo a la hora de dirigir obras de Campra, Rameau o Couperin. Cuenta con más de 100 discos a su nombre.