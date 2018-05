El blues salvaje de Barrence Whitfield & The Savages llega hoy al Planta Baja

Little Richard, Wilson Pickett, Don Covay, Solomon Burke, Howlin'Wolf. Barrence Whitfield podría haber competido por el título de cantante más salvaje de rhythm and blues de los Estados Unidos si hubiera nacido hace dos décadas. El crítico musical de El País, Fernando Navarro, lo describe como "una bomba de relojería en los oídos" que hace R&B "rabioso, trepidante, dinamita pura". El artista, acompañado de su banda The Savages, dará hoy un concierto enmarcado dentro del ciclo de directos Serpiente Negra a partir de las 22:00 en la sala Planta Baja.

En él, presentará su nuevo trabajo Soul Flowers Of Titan (2018), que llega tras Under the Savage Sky (2015), publicado con la prestigiosa discográfica Bloodshot Records, que también edito su anterior álbum Dig Thy Savage Soul (2013). Su álbum de debut tras su reunificación en diciembre de 2010 Savage Kings, fue editado por la etiqueta española Munster Records and por Shake it Records en USA.

Nacido en Jacksonville, Florida en 1955, Barry White -el nombre original del cantante americano- fue de niño cantante de un coro de gospel. Estudió periodismo mientras trabajaba en una tienda de discos, y su poderoso timbre de voz fue descubierto por el guitarrista Peter Greenberg, componente original de los Lyres y DMZ. Ambos decidieron formar una banda a la que llamaron Barrence Whitfield & the Savages (Barry cambió su nombre artístico para evitar confusiones con la superestrella Barry White).

La banda consiguió rápidamente una gran reputación debido a sus explosivas actuaciones. Whitfield se presentaba a sí mismo como "un screamer soul con el espíritu de Little Richard, Wilson Pickett o Solomon Burke". Publicaron su primer disco de versiones en 1984, al que siguió Dig Yourself y Call of the Wild (1987), mientras no paraban de tocar en el Reino Unido e Inglaterra, llegando a telonear a Bo Diddley, Tina Turner, George Thorogood, Robert Cray, y Solomon Burke. Live Emulsified es un álbum que recoge su demoledor directo de la época.

A partir de mediados de los 90, la actividad de la banda decae, no así la de Whitfield como solista, que entre otras colaboraciones trabajó con el octeto de jump blues y rockabilly, The Movers. En 2010 la banda se reunifica y desde entonces han publicado cuatro trabajos de estudio y no ha parado de girar por Estados Unidos y, sobre todo, por Europa.

El concierto de Barrence Whitfield despide la "mejor" temporada del ciclo de directos Serpiente Negra, organizado por el promotor musical y mánager de Guadalupe Plata Toni Anguiano, por la que han pasado grupos de calado internacional como MFC Chichen, The Cubical, Neanderthals, Power Solo, James Leg, The Pretty Things, Dogo, The Fleshtones, Las Robertas, Ghost Wolves, Stone Foundation, Guadalupe Plata, The Neatbeats y Daddy Long Legs, entre otros.

"Será difícil mejorar el cartel del año que viene, pero lo intentaremos. De momento para la temporada que viene podemos decir que cumplimos cinco años y para celebrarlo le tenemos preparado a nuestro público un viaje por los cinco continentes. En representación de Oceanía, la primera confirmación: los legendarios Radio Birdman", adelantó Anguiano. El grupo, fundado en Sídney en 1974, es considerado uno de los pilares del rock australiano, y en palabras del profesor de música popular John Dougan, "cambiaron para siempre el curso" de esta música.