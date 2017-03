Baúl de espantos

Miguel A. Zapata publicó en 2007 un primer libro de microrrelatos de sugerente título: Baúl de prodigios, que daba a manos llenas cuanto prometía, un maelstrom de portentos superlativos, abracadabrantes, tallados con el fino buril de un estilo imperioso e impaciente. Un par de años después le siguió un segundo volumen de prosas breves o hiperbreves que respondía a un título asimismo tentador: Revelaciones y magias -publicado como el anterior por la editorial Traspiés- y a finales del año pasado ha entregado el tercer vértice del tríptico, la obra que culmina y concluye (de momento) esta concienzuda indagación en la ficción súbita o fugaz, la narración en píldoras, la leche condensada o lo que diantres sea el microrrelato. Esta última entrega responde a un título intrigante: Voces para un tímpano muerto, y edita Talentura. Los tres volúmenes tienen mucho en común: las ficciones operan en dos frentes distintos, pero dependientes entre sí: uno formal, otro poético. Por un lado, Zapata experimenta diversas variantes del género breve, buscando, buscando, buscando; por otro, arrima y acumula material para erigir un imaginario personalísimo. Cáustico. Abismal. Dantesco.

Los límites del género son más aparentes que reales (como diría Lope: quien lo probó lo sabe). La ficción instantánea o momentánea, el microrrelato, ha convertido las restricciones de espacio en un desafío felizmente superado con una audaz búsqueda en los moldes más variopintos. Desde la página arrancada al diario hasta el epitafio esculpido en el mármol, desde el haiku hasta la receta de cocina, desde el spot hasta el flash, nada le es ajeno a la ficción centella o relámpago. En el microrrelato, todo es esencial y las palabras deben obrar en consecuencia.

El micronarrador debe decantarse por el valor connotativo de la palabra, por la sugerencia, por el eco, por el suspiro. Miguel A. Zapata lo sabe bien y lo hace bien. Muy bien. El lector debe terminar esas pocas líneas con una sensación de plenitud… O, mejor aún, con una sensación de hambre que no podrá saciar sino saltando al siguiente relato, y luego al siguiente, y luego al siguiente. El tríptico de Zapata participa de esa investigación, ese rastreo, ese ojeo, ofreciendo varios trofeos admirables.

La preferencia por el registro fantástico es intrínseca al género pues -como ya apuntara Irene Andrés-Suárez en su Antología del microrrelato español (1906-2011) (Ediciones Cátedra)- el microrrelato y lo fantástico se sustentan en la elipsis. Ahora bien, hay fantasías… y fantasías. Hay, por ejemplo, quienes sueñan con príncipes índigos, princesas con los labios de fresa y dragones debidamente fieros. Pues bien, Miguel A. Zapata no es de ellos.

Voces para un tímpano muerto abre un baúl de horrores reveladores y apocalípticos (o apocalípticos por reveladores). Voces para un tímpano muerto es, sin duda, la obra más feroz del autor hasta la fecha. Hay abundantes y reiteradas mutilaciones y automutilaciones; hay una desazonadora inclinación por las carnes laceradas, los cuerpos fragmentados, o sajados, o heridos, los miembros desmembrados, los dientes desdentados y los ojos fuera de las órbitas… literalmente.

Hay numerosas metamorfosis (la carne se rebela y huye) y diversos casos de antropofagia (la carne engorda la carne). Y hay un retrato desapacible de una sociedad instalada insensatamente al borde del abismo y de una ciudadanía deseosa de arrojarse dentro. Ignoro si será la clave de lectura oportuna, pero dentro de estas páginas inquietas me he sentido como me sentí en algunas de Quevedo; las de Los sueños, por supuesto.