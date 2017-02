J. A. Bayona y Raúl Arévalo se reparten premios y Emma Suárez acapara Goyas

Había sido un buen año para el cine español -con el espectacular balance de haber superado los cien millones de euros de recaudación y los 18 millones de espectadores-, pero Raúl Arévalo y su Tarde para la ira se habían perfilado como favoritos para conquistar los Goya. Aquel proyecto que el intérprete le adelantaba con ilusión a los directores con los que trabajaba, a los que consultaba en las pausas de sus rodajes, ha acabado siendo el largometraje de 2017. Pese a la competencia, los Premios Forqué, los Feroz y los galardones del Círculo de Escritores Cinematográficos ya mostraron su preferencia por esta historia de venganza, y la Academia, que a lo largo de su historia ya premió otros debuts como Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, El Bola o Tesis, también se decantó por este thriller seco y brutal.

Arévalo fue precisamente quien abrió la noche con el premio a la mejor dirección novel, el primero de los cuatro reconocimientos que su película sumó. Uno de los cabezones logrados por el filmefue para Manolo Solo, elegido mejor actor de reparto un año después de estar entre los candidatos por B, la película. El algecireño formado en Sevilla agradeció al director "haberme dado libertad para volar" con una interpretación arriesgada en la que impostaba la voz y por el que se ha llevado un buen puñado de premios. Tarde para la ira hizo pleno también en el guión original (David Pulido y Raúl Arévalo)

Pero el palmarés más abultado de la noche fue para Un monstruo viene a verme, con nueve estatuillas. La superproducción que orquesta Juan Antonio Bayona pudo con sus rivales en los campos de director, fotografía (Óscar Faura), maquillaje y peluquería (Marese Langan y David Martí), dirección artística (Eugenio Caballero), dirección de producción (Sandra Hermida), música (Fernando Velázquez), efectos especiales (Pau Costa y Félix Bergés), sonido (Oriol Tarragó, Peter Glossop y Marc Orts), montaje (Bernat Vilaplana y Jaume Martí).

Emma Suárez acabó siendo una de las grandes protagonistas de la noche al convertirse en la reina de la interpretación al conseguir dos Goya como Mejor Actriz Protagonista y Mejor Actriz Secundaria. ¿"Qué está pasando esta noche? ¿Qué hago aquí otra vez?", se preguntó la actriz al recibir su segundo premio de manos de Almodóvar.

Esta edición la cuota granadina estaba representada por Omega, de José Sánchez- Montes y Gervasio Iglesias y producida por Sacromonte Films que optaba al premio de Mejor Película Documental. Al final, la cinta que gira en torno al proceso creativo que juntó a Enrique Morente y Lagartiga Nick con Leonard Cohen y Federico García Lorca como como 'cómplices' se quedó sin un premio que fue a parar a Frágil equilibrio, estructurado en torno a una entrevista con el expresidente de Uruguay José Mujica grabada cuando aún estaba en el poder. La actriz granadina aunque nacida en Linares, Natalia de Molina, volvió a tener un 'cabezón' en las manos, aunque en esta caso no fue para recoger el Goya a Mejor Actriz Protagonista como el año pasado el de Actriz Revelación en 2014. En esta ocasión se limitó a entregar una de las estatuillas.

Ana Belén se convirtió en la cuarta actriz en recibir el Goya de Honor después de los de Rafaela Aparicio, Imperio Argentina y Concha Velasco. Era la única con licencia para extenderse en su discurso y sacó un fajo de folios para repasar 50 años de carrera. Hasta tuvo que interrumpir su discurso para beber agua de un botellín que le cedió uno de los espectadores. La actriz aseguró que ponerse en la piel de los otros en más de 50 películas le ha hecho "comprender mejor a los demás" y se preguntó por qué a las mujeres no se les llega a reconocer como a los hombres en su profesión. Con su marido Víctor Manuel y su amigo Joan Manuel Serrat visiblemente emocionados entre el público, contó la historia "de una niña que nació en un barrio popular de Madrid a la que le gustaba cantar, que luego grabó discos, y así hasta hoy". Pero, dijo, "la vida es más compleja y está llena de gente que la hace más interesante". Y se puso reivindicativa para decir que no comprende "tantos pasos atrás" como ha visto en la profesión. "¿Por qué cuesta tanto trabajo que a las mujeres se nos reconozca como a los hombres, incluso en una profesión tan liberal como la nuestra?", preguntó Ana Belén, que recibió más de un minuto de aplausos y que, a excepción de una fugaz aparición en La reina de España lleva una década sin aparecer en la gran pantalla. Rovira también hizo un guiño a esta reivindicación y consiguió mantener el equilibrio en unos zapatos rojos de tacón.

Cada gala de los Goya tiene su polémica particular que sirve para calentar la alfombra roja. Este año fue la precariedad de los profesionales del sector y las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las que reconocía que no había visto ninguna película española de las que optaban al Goya. El cineasta Daniel Sánchez Arévalo explicó que tras escucharle llevó tres cintas españolas a la sede del PP en la calle Génova de Madrid, donde le trataron "con mucha cortesía". El líder de Podemos, Pablo Iglesias que repitió esmoquin porque "un día al año no hace daño", subrayó que "es grave" que el presidente del Gobierno no se pierda un partido del Madrid pero que no tenga tiempo para ver cine español. Pedro Almodóvar, que sonrió más que complacido cuando el presentador de la gala, Dani Rovira, recordó que este año será el presidente del jurado del Festival de Cannes, abordó otras de las polémicas de este año sobre la escasa presencia femenina en las candidatas, asegurando que Julieta cumple "con creces" la paridad. Respecto a las palabras de Rajoy, indicó que fueron "sinceras" porque está convencido de que fue "cierto". "Creo que como político debería haber mentido". Además, detractores y defensores de los Premios Goya se enzarzaron con mensajes en Twitter horas antes de la celebración de la gala. El hashtag "BoicotALosGoya" se convirtió entrending topic y, ante esta campaña, algunas personalidades del cine criticaron el ataque, como el guionista Borja Cobeaga: "Este mes no me ha llegado todavía el cheque con la subvención. ¿Sabéis algo del tema?".

Yvonne Blake vivió su primera gala como presidenta de la Academia de Cine en una celebración en la que fue sonada la ausencia de Antonio Resines, su antecesor en el cargo. Rovira bromeó con su curriculum y con el hecho de que fue quien diseñó el vestido de Superman. Así que apareció con el traje del superhéroe con los calzoncillos rojos por fuera. "Enséñame el paquete, soy experta en paquetes", bromeó Blake con el presentador que, como era previsible, hizo mención al nuevo presidente de los EEUU. "Trump, si nos estás escuchando, que sepas que la palabra cine se escribe con 'i' latina'", bromeó tras acompañar la orquesta el nombre del dirigente estadounidense con sonido de trompetas. En clave política, Rovira también aludió a los políticos españoles, a los que dijo que dedicará "el mismo tiempo promocional" que ellos han dedicado a la cultura en sus discursos, campañas y debates. Tras un par de segundos, el actor añadió un "ya está", dando a entender que la gala no iba a discurrir por los mismos cauces que cuando fue presentada por Willy Toledo en 2003.