Bellas Artes celebra la primera edición del Festival 'BAG'

La Facultad de Bellas Artes de la UGR presenta hoy la primera edición de BAG, un proyecto expositivo internacional que desarrollará durante todo el mes de febrero una serie de exposiciones de investigadores y estudiantes vinculados a los programas de intercambio nacionales e internacionales con los que cuenta la Facultad. Las exposiciones podrán visitarse de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas en la Facultad de Bellas Artes.

Las exposiciones se organizarán en torno a dos programas: Arts Festival for Incoming Students at UGR y Academy Gallery Interchange. El primero está dirigido a los estudiantes de intercambio que realizan durante el presente curso su estancia en Granada. Tiene como objetivo apoyar el trabajo artístico de once estudiantes seleccionados de diversos centros nacionales e internacionales.

El proyecto expositivo que protagoniza BAG pone su foco en diferentes perspectivas multidisciplinares sobre la cultura y la identidad líquida en el mundo actual, que invitan a un recorrido nómada a través del conjunto de obras que conforman la muestra. El ritmo inestable y efímero, la dinámica agotadora de la sociedad global con tendencia al individualismo, la mediatización y, en definitiva, el viaje. Incluso aunque el viaje sea inmóvil, aunque se haga sin moverse del lugar, aunque sea imperceptible, tras la normalización de lo instantáneo y de la globalización mediática, hemos de preguntar: ¿quiénes son hoy los nómadas? Las convulsiones de la sociedad y la cultura contemporánea es el espejo donde los once artistas nómadas que participan en esta actividad nos ofrecen un enfoque único y enriquecido por la experiencia universitaria de movilidad e intercambio nacional e internacional.

El segundo programa, Academy Gallery Interchange, está dirigido al profesorado y a jóvenes investigadores cuya práctica artística está ligada a su actividad investigadora. Pretende ofrecer una oportunidad para la internacionalización de su trabajo ofreciendo recíprocamente la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes para presentar una propuesta. Tras la experiencia expositiva del pasado año con la artista y profesora polaca Alicja Panasiewicz, este año se mostrará el trabajo de Sandro Scalia, profesor de la Accademia di Belle Arti di Palermo e di Catania y artista centrado fundamentalmente en el desarrollo de una obra en torno a la arquitectura y al paisaje a través del medio fotográfico.

BAG es un proyecto impulsado por la Facultad de Bellas Artes en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, y el Vicerrectorado de Internacionalización de la UGR. Cuenta además con el apoyo en la organización de la Delegación de Estudiantes de Bellas Artes y de la Asociación de Estudiantes OnGoing.