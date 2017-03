Besar mil géneros y no casarse con ninguno

Si al grupo Sondenadie se le pregunta en qué momento vieron claro que se dedicarían a la música, ellos responden que no podrían decir exactamente cuando empezó todo. Aunque sí se muestran rontundos cuando aclaran que se dedican a ella desde "el mismo instante" en que empezaron a "amarla". "Para nosotros esa es la respuesta mas acertada", puntualizan.

Sondenadie vuelven a casa con su inconfundible sonido entre salsero y flamenco de sol y playa. Planta Baja acogerá esta noche a las 22 horas a los músicos que sobre ellos mismos dicen que en sus temas se puede encontrar casi de todo -salsa, rumba, ska, rock, cumbia o swing- "una amalgama interesante y muy combinada" en sus temas.

Su nuevo disco va a tener más caña que los anteriores, aunque sin perder su esencia

La manera tan sutil de fusionar estos estilos quizás sea el sello de identidad de Sondenadie. Eso, y sin duda su directo, una tormenta eléctrica "potente y con mucho carácter", cuentan ellos mismos. "No dejamos nada al azar y siempre buscamos lo máximo de nuestros temas para que queden bien expresados". Sin duda, el baile y la fiesta están garantizados con este sexteto y desde luego esta noche en Planta Baja se podrán verificar sus palabras.

Quizás sea un poco pronto para saber qué les deparará este nuevo single Rojo Amapola, y sobre el disco, ellos explican que ahora mismo están inmersos en la composición de algunos temas más. "Aunque ya tenemos bastantes en el tintero". Sí es verdad que este disco va a tener más caña que los anteriores, aseguran, aunque "nunca sin dejar de lado la identidad de Sondenadie".

En cuanto al lugar soñado donde desplegar su música, lo tienen claro: "Hay muchos sitios donde nos gustaría tocar, pero Sudamérica siempre está en nuestras conversaciones. Además son países donde ya tenemos bastantes adeptos y creo que sería muy bueno viajar allí". Y si tuvieran que elegir una ciudad, se decantan por Buenos Aires, "sería algo en lo que coincidiríamos muchos miembros de la banda", concretan.

Tal como vive ahora la industria musical, que si se mirara al espejo de hace 15 años no podría reconocerse, Sondenadie apuestan por lo que el resto de grupos jóvenes. "Está claro que nos quedamos con una sala llena tras otra. Nuestras vidas se nutren de la música en directo y eso solo te lo da el escenario. En cuanto a la dificultad de colgar el 'sold out', dicen que "hoy en día esa es tarea ardua y difícil, pero ese el reto".

Aunque no todo es negro, dicen que si "has llegado a llenar las salas es porque algunos discos has tenido que vender".