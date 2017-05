Bib-Rambla será la nueva sala de proyección de Cines del Sur

El Festival Cines del Sur se traslada las calles y plazas de Granada con actividades paralelas que suman exposiciones, talleres, charlas, ciclos de animación, proyecciones y encuentros con cineastas, actores y actrices, y profesionales de la industria cinematográfica. Un despliegue de intenciones.

El festival, que se ha venido celebrando en espacios al aire libre como la Plaza de las Pasiegas para las proyecciones de la sección Itinerarios, se extenderá este año también a la Plaza Bib-Rambla con la carpa Ven y siente para acoger actividades paralelas entre el 5 y 10 de junio.

En su compromiso con la interculturalidad y la solidaridad, Cines del Sur ha creado un espacio para la reflexión, en el que el público pueda conocer y tener acceso a las costumbres y tradiciones, a la vez que a las situaciones de injusticia y de dolor que se viven en países de África, Asia y Latino América.

En este marco, se proyectará la película Ixcanul (2015) del cineasta Jayro Bustamante, un film que aborda lo social y lo político en la sociedad indígena guatemalteca. La proyección que tendrá lugar el 7 de junio a las 19:30 horas en la Plaza Bib-Rambla, se completará con un coloquio sobre la cooperación internacional.

Por otra parte, el 9 de junio a las 19:30 horas se proyectará A Brand New Life (2009) de la directora Ounie Lecomte, un largometraje que inauguró la tercera edición del festival en Sección Oficial con la asistencia de la cineasta, y este año vuelve a Cines del Sur para crear un espacio de reflexión sobre la adopción internacional.

En colaboración con la Asociación Amigos del Sáhara de Granada se proyectará el documental de Miguel Ángel Tobias Gurba, La Condena (2014), en el que da voz a los refugiados saharauis "condenados" a vivir lejos de su tierra el 6 de junio a las 19:30 horas.

La primera de las actividades, el lunes 5, se adentra en la inmigración a través del corto A donde nos esperan (2013) de Gustavo Gómez González y a ritmo de Bollywood, Gloria Fernández, miembro del comité de programación del Festival y co-directora de CineAsia ofrecerá un taller sobre la industria cinematográfica en la India bajo el título Esto es Bollywood, el jueves día 8 a las 20,00 horas.

Por último, en horario de mañana la carpa de Bib-Rambla acogerá la charla del cineasta salvadoreño Andrè Guttfreund, primer director centroamericano en recibir la estatuilla de los Oscar por la producción de In the Region of Ice (1976).

Por último, para celebrar el centenario del nacimiento de la animación en Japón, Cines del Sur y Fundación Japón organizan dos actividades a cargo de la doctora en Historia del Cine y experta en anime Laura Montero Plata.