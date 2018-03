Las películas sobre Blas Infante y Juan Ramón, al festival de cine de Seattle

Dos producciones andaluzas de Antonio Gonzalo (Logroño, 1951) se proyectarán esta semana en el Festival de Cine Latino de Seattle. Se trata de Una pasión singular y La luz con el tiempo dentro, largometrajes inspirados en las respectivas trayectorias personales de Blas Infante, único nombre propio del Estatuto Andaluz, y el Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. La primera consiguió el Colón de Oro del Público en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

Junto a ellas también se proyectará El Aroma del Copal, adaptación de una novela de Javier Reverte ambientada en Guatemala durante la sangrienta dictadura de Ríos Montt. "Una película con una factura muy americana", dice Gonzalo, "protagonizada por James Brolin. Se ha visto en más de cien países".

Antonio Gonzalo lleva 18 años residiendo en Sevilla y mucho más en Andalucía. Llegó como profesor a un colegio de Córdoba y dirigió Tierra de Rastrojos, una película sobre el mundo de los jornaleros que se proyectó en el festival de cine de Berlín poco antes del 28-F. En Seattle sus películas no sólo se proyectarán en el Festival, sino en diferentes Universidades. En una de ellas, la de Lakeside School donde estudió Bill Gates, Gonzalo dará una clase magistral a alumnos de cine. En ese foro se proyectará Una pasión singular. En la de Juan Ramón, Marc Clotet encarnó al poeta joven y Carlos Álvarez-Nóvoa al adulto.

Adaptó al cine dos novelas de Jorge Martínez-Reverte, Demasiado para Gálvez y Terroristas (a partir de El mensajero). Prepara un nuevo largometraje. "He hecho muchos trabajos de producción, videoclips, documentales, pero en trabajos de dirección sólo hago lo que me apetece, si no prefiero no hacerlo".