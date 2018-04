Boccherini y Mozart con la OCG y Barry Sargent

Esta noche la OCG dibujará a base de melodías a Mozart, Mercadante y Boccherinni en el Auditorio Manuel de Falla con dos grandes figuras acompañando a la orquesta. Las piezas serán, la última sinfonía de Mozart, la Júpiter, el Concierto para trompa de Mercadante, con la participación como solista de Óscar Sala, y la sinfonía 26 de Boccherini, que conforman el programa que la OCG presenta esta semana bajo la dirección del afamado norteamericano Barry Sargent, en un recorrido por la tradición e innovación en el repertorio orquestal del clasicismo tardío.

En el concierto que la orquesta presenta esta semana se puede observar no sólo un interesante compendio del repertorio orquestal del Clasicismo Tardío, sino también cómo el cambio de siglo y época no fue indiferente a nadie en su momento, sino que cada individuo reaccionaría al mismo de forma particular, ya fuera con el sentimiento trágico atestiguado en la sinfonía de Boccherini (Sinfonía núm. 26), con el lirismo de Mercadante (Concierto para trompa) o con la llamada al orden y la proporción de la que hace gala la última sinfonía del genio de Salzburgo (Sinfonía núm. 41 Júpiter).

En cuanto al solista invitado, Óscar Sala, es desde 1991 trompa solista de la OCG. Su formación musical la ha realizado en los conservatorios de Valencia, Versailles y Múnich. Su ingreso en la Joven Orquesta Nacional de España a los 16 años es el principio de su intensa vida profesional, que lo ha llevado a actuar con la mayoría de las orquestas españolas y un buen número de formaciones extranjeras.

El director, Barry Lee Sargent también cuenta con una larga carrera. Nació en Cincinnati, ciudad donde comenzó sus estudios musicales y ya los 15 años actuó como solista con la Orquesta Sinfónica de Cincinnati. Desde entonces ha sido concertino de prestigiosos conjuntos barrocos en Francia como Les Arts Florissants, Les Talents Lyriques, Seminario Musicale, en Holanda con el Bach Vereinigen, entre otros muchos.