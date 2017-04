El Bull Festival ¿música alternativa o llamada al botellón?

Una nueva discordia acaba de nacer en Granada y a unos pocos metros del epicentro de donde nacio -y murió- el anterior problema. A 45 días de que se celebre el Bull Festival, el nuevo evento musical urbano de la ciudad, ya hay voces que se alzan contra su celebración. El festival, que tendrá lugar el próximo día 3 de junio, -de 12:00 a 03:00 horas- montará sus escenarios en la explanada junto a la rotonda de la salida de La Chana, en el sitio conocido como Camino de las Vacas. La zona que hasta hace pocos meses albergaba un desguace abandonado, está siendo a día de hoy 'reformado' por operarios que se afanan en tareas de limpieza y en el allanado del terreno.

Una carretera y un parque separan la explanada de la raíz del problema. Los vecinos de los edificios de la zona del Mirador de la Vega, en boca de su administrador de fincas, Miguel Ángel Fernández, están preocupados por las posibles consecuencias que pueda acarrearles la celebración de este festival. Su preocupación radica en que tal "aglomeración de público" perturbe el descanso y que los asistentes "hagan botellón" en las proximidades y que causen "destrozos en portales o en los edificios". Un asunto, que por otra parte atañe al civismo de la gente.

Los hermanos Toro son los promotores del Zaidín Rock, el Weekend y el Dream Beach

Estos vecinos están decididos a luchar para que el lugar no se convierta en una zona de ocio permanente. Ayer mismo, el administrador estableció el primer contacto con el Ayuntamiento de Granada, al que le pide que "blinde la seguridad" en la zona el día del festival y le dé a los vecinos la certeza "de que ese día no va a pasar nada". Asimismo, explica Miguel Ángel Fernández que también exigirán al consistorio que cambien el festival de ubicación, y dan propuestas como Fermasa, la Plaza de Toros o el Palacio de Deportes. Si bien la reunión aún no ha tenido lugar, Fernández explica que desde el despacho del alcalde, Paco Cuenca, le garantizan ponerse en contacto con él para abordar el tema. Igualmente, estos vecinos están decididos a tomar otras medidas si sus peticiones no fueran escuchadas.

Al Ayuntamiento no paran de lloverle exigencias. Tras mucho tiempo en el que la ciudadanía le ha estado pidiendo que ofrezca alternativas de ocio joven tras el cierre del botellódromo el pasado 1 de septiembre, nace el Bull Festival, el cuarto evento de esas características junto al Zaidín Rock, el Granada Sound y el En Órbita. Todos salvo este último están ubicados cerca de núcleos de población y donde hasta ahora la convivencia existe.

El Bull Festival contará con una superficie de 20.000 metros cuadrados, dos escenarios y un aforo máximo de 15.000 personas. Además, según cuenta Fátima Rodríguez, de la promotora Hermanos Toro, el evento gozará de la seguridad que exige la legislación, además del dispositivo que despliegue el Ayuntamiento.

Por otra parte, la promotora se muestra dispuesta a celebrar una reunión con los vecinos para explicarles los pormenores de la organización y así tranquilizar sus ánimos. Fátima Rodríguez hace hincapié en que Bull Festival es una nueva opción cultural para Granada, que será anual, y que acogerá público de todas las edades, incluso familias enteras que quieran disfrutar de un día de música. De igual forma también destaca que tras finalizar los conciertos ese espacio será de uso público, por lo que genera un gran beneficio.

El Grupo Hermanos Toro son una empresa con solera en cuanto a la organización de grandes eventos, como el Dream Beach -que en sus tres días acoge a 160.000 personas- o el Weekend de Torre del Mar. "Tenemos un currículum profesional y una solvencia como para afrontar todo con tranquilidad", explica Rodríguez. Por otra parte, como conocen la mayoría de granadinos, los hermanos Toro este año cumplirán 37 años al frente del Zaidín Rock, el decano de los festivales gratuitos de Europa.