El Bull se expande y diseña un cartel de primera división con Izal y Rosendo

De nuevo embiste el toro más joven de la música de esta ciudad. A punto de cumplir dos años, el Bull Festival coge aire para piafar con fuerza, expande los ollares y araña la arena en su primera salida a trote: ayer se confirmaron los primeros grupos que saltarán al ruedo el próximo mes de mayo. Gigantes del indie comercial como son los Izal, el rock incombustible de Rosendo, y el mestizaje aflamencado de Macaco y Juanito Makandé (esta vez sin el Canijo de Jerez) son lo más destacado de las primeras confirmaciones que ayer publicó la organización del evento.

Según afirma Fátima Rodríguez, de la promotora Hermanos Toro, "sigue siendo un festival ecléctico" que se consolida como una gran apuesta por el mestizaje. Desde luego esto se confirma con el avance publicado en redes sociales ayer en el que también incluían súper nombres como el del rapero sevillano SFDK, un mito viviente del hip hop español o el combo La Raíz, otro icono de su género, o de sus géneros, ya que aúnan en su piel el rock, el ska, el reggae o el rap.

"Es un cartel de los más potentes que se pueden hacer", cuenta Fátima Rodríguez y añade que "de todos los palos aparecen grupos de referencia nacional". Y si el año pasado la representación del rock clásico español cayó sobre los hombros de Loquillo, este año el viejo rockero de sangre agitada pero no revuelta -que diría James Bond- es Rosendo. Como dice Rodríguez, "hay que tener siempre a los veteranos" y éste además llega presentando disco al igual que Izal.

Menos conocidos pero con un futuro muy en positivo aparecen uno de los dúos más actuales del hip hop nacional nombres que suenan a dios griego y vikingo, son Natos y Waor.

A este primer avance también se suman a la parte más potente los madrileños Boikot y así como el siempre bienvenido rock de alto voltaje del ex Barricada Boni. Varry Brava también aparecerán con su frescura eroticafestiva natural en forma de nuevas canciones. También con su propia definición llegarán los versátiles Antílopez y el funk/rock/metal de los sevillanos O`Funkillo que reaparecerán en su formación original y a lo grande para celebrar sus 20 años de carrera.

En cuanto a los grupos locales, que en este primer avance no figuran en la lista, la promotora asegura que "habrá granadinos con renombre y también emergentes", como siempre, dice, quieren servir de plataforma para los jóvenes.

El Bull hace un 'all in' y deja al resto de jugadores con cara póker -por seguir la analogía lúdica- no solamente en lo musical, este año también se amplían en tiempo y espacio. El festival durará dos días, el fin de semana del 18 y 19 de mayo y se muda a las afueras, al Cortijo del Conde. "La intención desde el año pasado era ampliar el evento, Granada necesita retomar los inicios de aquellos festivales de dos días", continúa Rodríguez que reconoce que gracias al nuevo recinto han podido conseguir que este año se disfrute de 48 horas de música.

Así, el toro cambia de plaza, se traslada al Cortijo del Conde, el mismo punto donde se celebró el pasado septiembre la macrofiesta del Granada Sound. Al igual que éste festival, el Bull pondrá a disposición de los asistentes un sistema de buses lanzaderas. Además, cuentan que están en proceso de llegar a un acuerdo con los taxis para que fijen paradas de recogida. La opción de abrir un parking está también en trámite aunque aún no se puede confirmar.

Son más grandes, más consolidados, con mayor aforo, tiempo, escenarios -tres- y pueden presumir de tener un cartel bastante atractivo. Lo que no cambia en la ecuación, según la promotora, es su espíritu. Siguen siendo un festival enfocado a todo tipo de públicos y que quiere acoger sobre todo a las familias. Los horarios aún no han salido pero sí apuntan que el sábado los conciertos tendrán un carácter también matinal.

Asimismo, desde Hermanos Toro se sienten muy optimistas en cuanto a la proyección del festival y apuntan que esperan doblar la asistencia del pasado año, cifrada en unas 15 mil personas. Las entradas, que ya están a la venta, han subido de precio respecto al año anterior, lógico si se dobla en conciertos y días, y ofrecen distintos bonos para los primeros en adquirirlas.