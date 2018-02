CajaGranada Fundación proyecta hoy 'Todos los hombres del presidente'

El ciclo La verdad sea dicha de AulaCine, impulsado por CajaGranada Fundación, continúa hoy con la proyección de Todos los hombres del presidente de Alan J. Pakul a las 19:00 en el Teatro CajaGranada. Rafael Marfil, profesor de la UGR, señala que "no puede faltar este título en un ciclo dedicado a la verdad, porque refleja de forma magistral un caso de referencia para el periodismo de cualquier época". El filme fue un empeño particular de un Robert Redford que, recuerda Marfil, no solo es protagonista de la misma junto a Dustin Hoffman, sino que puso en interés especial en impulsar su producción tras quedar impresionado por la lectura del libro publicado por los periodistas del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, asesores directos en la realización de esta obra maestra.