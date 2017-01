'Calle', un proyecto musical con valores

Gonzalo Marrero es uno de los muchos artistas que cada día vemos por las calles granadinas. Ante la necesidad de comer,decidió hacer de la música en la calle un medio de vida. Ahora ha querido plasmar en el documental Calle su experiencia como músico callejero. Este mediometraje, grabado de forma casera, tiene como fin reflejar el día a día de Gonzalo.

Todo lo que aparece dentro del documental ha sido grabado por el propio Gonzalo Marrero. Incluso Calle, el tema principal del documental ha sido escrito, interpretado y producido por él mismo.

Aunque a veces sigue preguntándose por qué lo ha grabado, es la necesidad de dejar constancia lo que lo ha promovido, con el fin de que el día de mañana sus hijos y nietos puedan verlo. "No es egolatría, sino la necesidad de saber que si mañana no estoy al menos queda reflejado en este trabajo". También quiere dar a conocer una verdad pese a que muchas personas, como su familia, desconocen que toca en la calle.

Las inclemencias climatológicas, entre otros factores, son uno de los elementos que dificultan más el trabajo en la calle. "He llegado a tener que dejar de tocar porque me dolían las manos por las bajas temperaturas", explica.

Sin embargo no es solo el frío lo que afecta a los músicos que día a día tocan en la calle. En su documental afirma que no son parte del mobiliario urbano, ya que pese a que la mayoría los respetan, otros creen que son monos de feria. Gonzalo Marrero cuenta que en muchas ocasiones algunas cosas tan simples como acercarse demasiado para hacer fotos o dejar que los niños jugueteen alrededor de él mientras toca dificultan bastante la realización de su trabajo.

"Debes tener talento, porque no cualquiera lo posee. Y detrás de todo talento hay un gran esfuerzo, y gratuito no puede ser", nos cuenta. "La sociedad ha tomado la creatividad como algo gratis, cuando detrás de ella existe mucho trabajo". Según Marrero el problema está en que la sociedad no respeta todo ese esfuerzo y creatividad, cosa que se ve reflejada, entre otras cosas, con la piratería.

En su documental nos presenta a diversos artistas que trabajan en las calles de Granada. Los Pelis o Francis y Ricardo son algunos de los compañeros que aparecen. La calle aporta un toque distintivo que da a cada grupo o músico un estilo único dentro de la diversidad de géneros.

Una de las personas que más ha influido en su trabajo desde que toca en la calle es Celia Padro. Esta músico gallega toca la viola en las calles granadinas. "Celia tiene claro que es necesario concienciar a la gente de que esto es un trabajo", cuenta.

Sin embargo, Gonzalo Marrero no siempre ha tenido la calle como escenario. Este ingeniero de sonido ha sido manager dentro de la música clásica, ha dirigido coros de gospel e incluso ha llegado a ejercer como productor. El hecho de haber trabajado con anterioridad en la industria musical a gran escala hace de tocar en la calle una asignatura difícil de aceptar para su ego. "No es nada fácil", comenta.

También afirma que haber pertenecido a la "parte VIP" de la música, "hace increíble que ahora esté tocando en la calle. Pero es un trabajo que te lleva a conocerte a ti mismo, hace de espejo ante ti".

Ante la pregunta de por qué decide empezar a ser un músico callejero no duda en responder que Gonzalo Marrero "no se vende". Es la necesidad y el convencimiento de apostar por un proyecto "con valores" lo que lo ha llevado a cambiar el escenario por una calle pública.

También podemos ver en el documental algunos de sus viajes al extranjero, que han enriquecido su aprendizaje y estilo. Tocar siempre en el mismo lugar hace de ello algo monótono, por lo que valora estas salidas, siendo la parte más bucólica de su trabajo y no duda en afirmar que seguirá viajando y conociendo mundo, ya que considera que fuera de España se valora más la música que se hace en la calle. Además cree que su experiencia ha sido generalmente positiva. "Al fin y al cabo es como dar un concierto, solo que no pagas entrada, das lo que tú quieres".