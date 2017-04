Camus a golpe de viñetas

La editorial Norma ha pasado de publicar las historia de Thor, Superwoman, la celebrada Civil War o Hijos de la Anarquía para dedicar un cómic a un intelectual del calado del francés nacido en Argelia Albert Camus. "Él decía que solo pensamos a través de imágenes", dice el guionista -y experto- de la obra Albert Camus entre justicia y madre, José Lenzini,por lo que elegir el dibujo para narrar su vida ha sido, como poco, oportuno.

Este libro fue presentado ayer por el guionista en la Feria del libro, evento al que no asistió su dibujante Lurent Gnoni. Aunque no es muy usual que se conmemore a un autor a través de un cómic, Lenzini cuenta que esta es "una manera de acercarle a Camus a gente que no hubiera pensado leer sus novelas". De hecho esta misma colección acoge títulos dedicados a personajes históricos como Lorca, Fidel Castro, Einstein o Rembrandt.

Lenzini, que ya ha publicado otros cuatro libros sobre Camus, explica que no le resultó difícil prescindir de texto para dárselo a la imagen. Todo lo contrario, cuenta que él quería presentar a Camus en la cumbre, dando su discurso al recoger el premio Nobel en de Literatura y haciendo una retrospectiva de su infancia.

El título, Justicia y madre viene dado por una frase que el autor del Extranjero pronunció en una rueda de prensa y que significó una llamada de atención sobre su amor por la justicia y por su madre. Ésta tiene de hecho un gran protagonismo en el cómic ya que pese a ser sorda, analfabeta y muda, "Camus aprendió de ella el valor de la simplicidad y la pobreza, de donde decía que había aprendido el significado de la libertad".

Lenzini, al igual que Camus, es francñes de origen argelino por lo que el coautor del cómic dice que esto ha influido muchísimo en su trabajo y en la admiración que le profesa. Destaca sobre todo la capacidad del premio Nobel "de decir de manera sencilla cosas complicadas". Camus fue novelista, dramaturgo, filósofo y periodista, aunque la faceta más atractiva de este hombre es para el Lenzini la de novelista de su tiempo.