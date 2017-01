Pedro Casablanc llega al Teatro Alhambra con 'Yo, Feuerbach ', de Tankred Dorst

Yo, Feuerbach , el libreto que el prestigioso dramaturgo alemán Tankred Dorst firmó en 1991, llega hoy y mañana al Teatro Alhambra con una historia sobre las crisis personales y temporales, un montaje dirigido por Antonio Simón con Pedro Casablanc interpretando a un actor que no consigue ser protagonista. Yo, Feuerbach se consolida como uno de los "clásicos" del siglo XX, según explicó el director Antonio Simón, quien definió el montaje como un "texto de altura", un thriller de emociones que "habla de la necesidad" de las segundas oportunidades. "Lo que antes se llamaba teatro de texto", apostilla Simón, sobre esta pieza "mágica y llena de sorpresas" que tiene la virtud de "captar la oscuridad de su tiempo" sin dejar de lado "un perfil de luz". En esta obra, que trata sobre un conflicto "muy profundo" ("Por eso es un clásico, aunque sea casi contemporáneo", resalta el director) el actor Pedro Casablanc da vida al también intérprete Feuerbach, un hombre muy sensible con el arte pero que busca su segunda oportunidad en el mundo del espectáculo tras años sin conseguir un papel protagonista. La genialidad y la locura "están emparentados" en un personaje que es cómico y trágico al mismo tiempo, "un gran actor que, por circunstancias de la vida, ha tenido que dejar de trabajar, y no ha podido reengancharse en su trabajo", explica Casablanc. Feuerbach, apunta, "ha traspasado líneas rojas que no se pueden pasar" en la sociedad, y se revela contra el paso de los años en una lucha "patética".