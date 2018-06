Cines del Sur premia con la Alhambra de Oro un filme sobre la violencia en México

La ópera prima del director mexicano Alejandro Ramírez Corona, titulada Mente Revólver, ganó ayer la Alhambra de Oro de la XI edición de Cines del Sur. El jurado formado por Leena Yadav, Alejandra Trelles, Zézé Gamboa y Mane Cisneros distinguió el filme con el máximo galardón del festival por "la ambición narrativa al construir un relato coral y utilizar un dispositivo complejo para mostrar el arraigo de la violencia en México".

Ramírez Corona trata de contar con su filme "cómo se va transformando la mente de alguien que se convierte en un sicario", explicó hace unos días en un encuentro con cineastas en el festival. La película cuenta la historia en paralelo de tres personas: un joven que se hace asesino, una sintecho y un hombre, declarado culpable por matar a Luis Donaldo Colosio, el candidato a la presidencia de México por el PRI, que sale de prisión después de 20 años de cárcel.

'Mente Revólver' aborda de "manera acertada" la violencia estructural, auténtico azote del país

"Estamos viendo cosas muy extremas: 43 estudiantes fueron asesinados por el estado -se refiere a lo sucedido en Iguala-, en el Festival de Cine de Guadalajara tres estudiantes de séptimo arte aparecieron quemados en ácido y el número de mujeres desaparecidas crece cada año", recordó Corona durante su charla en Cines del Sur. Ante ese contexto, "uno como realizador se pregunta qué está pasando", reconoció el artista, que dijo que la violencia no se vive como director, sino "como ciudadano, y eso se refleja en el cine".

Cisneros reconoció tras la rueda de prensa que "no fue fácil elegir a la ganadora" entre las diez películas de la Sección Oficial, ya que todas son de "una calidad excelente". La directora del Festival de Cine Africano de Tarifa también recalcó que para ser el primer largometraje de Ramírez "está muy bien" y además "es importante" porque "aborda de manera acertada y a través de personajes muy bien trabajados la violencia estructural intrínseca en México, auténtico azote del país".

Los miembros del jurado universitario de la XI edición del festival, integrado por Sandra Apausa Sánchez, Juan Carlos Camacho, Jaime Peñalva Rodríguez, Sandra García Velasco, Jorge Benavente Rico y Rocío Álvarez González, decidieron otorgar la Alhambra de Plata al Mejor Largometraje Árabe a la película Until the end of the time, del argelino Yasmine Chouikh. El galardón se debe a "su original enfoque en el desarrollo de una trama costumbrista que hace posible empatizar con los personajes al reflejar valores universalmente reconocibles como el amor, la muerte o la vejez, independientemente de la distancia cultural".

La Alhambra de Bronce, el Premio Especial del Jurado, recayó en The Great Buddha+ de Hsin-yao Huang (Taiwán) por "el ingenio y el estilo en la construcción de una comedia negra con acento en la crítica social. A través de sus entrañables personajes, introduce al espectador en el voyeurismo".

En cuanto a la Mención Especial, los miembros del jurado universitario decidieron dársela al documental The last men in Aleppo del cineasta sirio Feras Fayyad por "proponer un discurso distinto a un conflicto sin resolver". El director del filme nominado a los últimos Oscar formaba parte del jurado en la sección oficial, pero no pudo asistir al festival porque le fui imposible salir de Siria. Mientras, la Mención del Jurado iba para Praça Paris de Lucia Murat, cuyo reconocimiento dedicó a "los brasileños que luchan por la democracia".

La Asociación Andaluza de Mujeres en los Medios Audiovisuales concedió por primera vez en este festival el Premio AAMMA por la Igualdad a The song of scorpions de Anup Singh (India) puesto que "refleja mejor que ninguna el mundo de la mujer y su problemática".

El director de Cines del Sur, José Sánchez-Montes, hizo ayer un pequeño balance antes de la gala de clausura en la que dijo que esta edición es "la confirmación del nuevo rumbo del festival, uno más abierto", donde "la cooperación, el conocimiento de otros cines y las relaciones con la industria" son los ejes de éste. Respecto al presupuesto, Sánchez-Montes reconoció que en próximas ediciones "hay que incentivar la inversión privada".