Cines del Sur traerá a España diez estrenos "muy comprometidos"

La emancipación de la mujer en la India, la crisis coyuntural de Venezuela, el tráfico de féminas en medio mundo... El Festival Cines del Sur, que se celebrará del 3 al 10 junio, volverá con una programación que reunirá el cine "más comprometido" de Asia, África y Latino América, con diez largometrajes en su sección oficial que tendrán la premier en Granada y se podrán ver por primera vez en España.

La sección oficial a competición trae este año una selección de filmes, de ficción y no ficción, en el que se ha buscado "el equilibrio de producciones de los continentes a los que se dedica el certamen", explica la organización. La iraní Being Born de Mohsen Abdolvahab inaugurará esta décima edición en el Palacio de Carlos V el cuatro de junio. Se trata de una película insólita que coloca en el centro de sus preocupaciones no ya una historia de personajes complejos enfrentados a su realidad cotidiana, sino el deseo de maternidad de una mujer cuando menos posible parece.

El Teatro Isabel La Católica acogerá también este año dos sesiones de la sección, en pase de tarde y noche, con la propuesta del cineasta venezolano Jorge Thielen Armand. La soledad realiza un diagnóstico sobre las dificultades del vivir cotidiano en su país y cómo la crisis general repercute en las relaciones entre viejos amigos a los que aboca al enfrentamiento. El debut de Thielen llega a Granada tras pasar por el Festival Internacional de Cine de Miami y ganar el Premio a La Mejor Película.

También en Isabel La Católica se exhibirá House Without Roof, de Soleen Yusef, filme por el que ha sido cinco veces nominada en festivales internacionales, y por el que ha recibido cuatro premios. En formato road movie, el largometraje es una peripecia en la que la traición, la memoria familiar y la lucha anti-Sadam se dan la mano en fructífera coyunda.

El tercero de los cuatro espacios en los que se proyectarán filmes de la sección oficial es el Centro García Lorca, que por primera vez se llevarán a cabo pases de Cines del Sur, entre el 5 y el 9 de junio. Entre ellos, un trabajo ligado al lenguaje del documental de investigación, bajo el título A Maid for Each, del libanés Maher Abi Samra, un escalofriante documento sobre el tráfico de mujeres desde países empobrecidos o en guerra, como Siria, Iraq, Eritrea o Filipinas.

Por su parte, Lipstick Under My Burka de la india Alankrita Shrivastava, laureada por el público en los festivales internacionales de Glasgow y Minneapolis, muestra un micro-universo femenino, que es también un cruce de experiencias vitales y religiosas en la ciudad de Bhopal, en el que se ofrece una denuncia de la situación de postergación en que viven hoy las mujeres en uno de los países más poblados del mundo. El filme promete.

Son cuatro las propuestas de producción asiática que se encuentran en la Sección Oficial, estas comparten una línea autoral y se centran en situaciones íntimas y expectativas vitales frustradas. La primera de la directora japonesa Miwa Nishikawa, antigua ayudante de dirección del gran Hirokazu Kore-eda, The Long Excuse es una sensible y original historia de pérdida y segunda oportunidad, la que sufre un escritor adúltero cuando su esposa muere en un accidente de carretera y debe reconstruir su vida de un día para otro.

También de segundas oportunidades habla la producción de Malasia, You Mean the World to Me, del realizador Teong Hin Saw; que tendrá su Premier Internacional en Granada y en la que Teong trata la superación de un trauma familiar vivido en el pasado, y sólo resuelto cuando es propuesto por el protagonista, director de cine, como tema de su nuevo film.

La coreana A Quiet Dream de Zhang Lu, una conmovedora historia de perdedores y amores contrariados, que se ha pasado en este año en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y ahora llega a Granada. Y por último, la taiwanesa The Last Painting, de Chen Hung-i, una peripecia criminal en la que nada es lo que parece y en la que se juega con referencias pictóricas, políticas y de lenguaje.

Uno de los mejores filmes argentinos del año será la proyección del acto de clausura el Festival en la Plaza de las Pasiegas el sábado 10; el impactante debut en la realización del actor Fernán Mirás, El peso de la ley, interpretado por Paola Barrientos y María Onetto, en el que dirimen un duelo judicial donde en realidad no se juzga un delito, sino toda una concepción de la Justicia.