Cines del Sur apuesta por los títulos más arriesgados y comprometidos del año

La virtud de Cines del Sur no sólo reside en su carácter internacional, sino también en su programa, que no atiende a modas, ni a intereses que no tengan que ver estrictamente con el séptimo arte . Las secciones Itinerarios, Perlas del Sur y Docs&Music del certamen, que se celebra desde este domingo, reúnen 15 títulos que representan el cine más vanguardista y comprometido y a los que se suma Transcine, dedicada al director iraní Abbas Kiarostami.

El Festival Internacional Cines del Sur de Granada, organizado por la Junta en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación y Universidad de Granada, el Patronato de la Alhambra y la Fundación Euroárabe, ha apostado en la programación de su XI edición por ofrecer el cine más vanguardista y comprometido hecho en África, Asia y Latinoamérica.

Lo hará a través de casi una veintena de películas que se proyectarán en las secciones fijas Itinerarios/Pantalla Abierta, Docs & Music y Perlas del Sur. A la oferta se sumarán tres de los mejores largometrajes del director, guionista y productor iraní Abbas Kiarostami, al que Cines del Sur homenajea este año en su sección Transcine. El público podrá ver Correspondences, Five dedicated to Ozu y -el título póstumo- 24 frames.

Se trata de 18 títulos que completan las diez películas a concurso de la Sección Oficial y los ciclos especiales.

Como novedad, en esta edición de Cines del Sur se suman tres nuevos espacios que permitirán disfrutar de proyecciones en las escalinatas del Palacio de Congresos, el Parque de los Pueblos de América y la Fundación CajaGranada, estos dos espacios en Motril.

Más de 500 espectadores podrán disfrutar cada día al aire libre de las películas que, dentro de Itinerarios/Pantalla Abierta, se proyectarán en la Plaza de las Pasiegas de Granada, gracias a la colaboración de Emasagra, y en el Parque de los Pueblos de América de Motril entre el 2 y el 9 de junio.

Esta sección reúne cuatro largos de no ficción, un film de animación y un documental con historias muy diversas, que han conseguido importantes galardones en certámenes como la Berlinale o el Festival de Sitges.

El programa recoge también la cinta galardonada en Sitges al Mejor Film de Animación y nominada por los Críticos de Los Ángeles y la Asociación de Críticos de Chicago, Your name (Japón, 2016), del reconocido director, escritor y animador Makoto Shinkai, que narra las vidas cruzadas de dos adolescentes tras el paso de un cometa.

Las escalinatas del Palacio de Congresos se convierten por primera vez en un enclave del Festival Cines del Sur para acoger la proyección de los cinco documentales musicales que forman parte de la sección Docs&Music, algunos de los cuales se podrán ver también en la Fundación CajaGranada de Motril.

Se trata de trabajos que se acercan a figuras clave de la música como Astor Piazzolla o Rubén Blades, gracias a los títulos Tango en París, recuerdos de Astor Piazzolla (Argentina, 2017), dirigido por Rodrigo H. Vila, y Yo no me llamo Rubén Blades (Panamá, 2018) de Abner Benaim.