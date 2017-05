Cines del Sur apuesta por la vanguardia en Emiratos Árabes

El Festival de Granada Cines del Sur apostará en su décima edición, que se celebrará del 3 al 10 junio, por el cine de vanguardia de los Emiratos Árabes de las últimas décadas. Lo hará a través de la colaboración de la Casa Árabe de Madrid, según informó ayer la Consejería de Cultura, organizadora del festival en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación, la UGR, el Patronato de la Alhambra y la Fundación Euroárabe.

El festival, que acogerá también una selección de los largometrajes del aclamado surcoreano Hong Sang-soo, incluirá el ciclo Nuevos Realizadores de Emiratos Árabes Unidos, programado en Madrid entre los meses de mayo y julio. Se trata de una selección de cinco largometrajes que reflejan la realidad de la sociedad cosmopolita en la que conviven más de 200 nacionalidades.

El ciclo acoge dos largos de no ficción de la poeta y cineasta Nujoom Alghamen con el film Hamama (2010); y Nearby Sky (2015), uno de sus trabajos más recientes. El programa recoge también la opera prima de Ali F. Mostafa, City of Life (2009), quien pertenece a la nueva generación de directores emiratís, formados en su país y en el extranjero. Es también el caso de Nawaf Al Janahi, que rodó en un pequeño pueblo Sea Shadow (2011). Completa el ciclo The Tainted Veil (2015), codirigida por Nahla Al Fahad, Mazen al Khayrat y Ovidio Salazar, un documental rodado en nueve países que recoge miradas y opiniones diversas sobre el hijab.