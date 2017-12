'Crashpad', diez canciones de viaje con alma 'home made'

Pájaros y una tormenta se cuelan en una de las canciones que firma el Kurt Cobain de adopción granadina. Estos sonidos invitados no son licencias artísticas, al menos no del todo. Son detalles se desprenden de que un hombre rubio con semblante entre triste y despistado, una especie de oopart en cualquier ubicación, en el momento de grabar las canciones dejó la ventana abierta y por ella y hasta el micro se colaron detalles de su mundo.

Ahora mismo en casa de Neuman hay instrumentos, un piano, mesas de grabación, de sonido... algo desmontado todo porque ahora mismo va de ciudad en ciudad presentando Crashpad, su nuevo trabajo de estudio que presenta esta noche en el Auditorio Manuel de Falla dentro de los Momentos Alhambra.

Llama la atención el nombre de este disco porque el murciano afincado en Granada grabó el trabajo en su propio hogar y Crashpad significa "lugar donde quedarse a dormir sólo una noche". Hay otros detalles que también reclaman la atención de los que cruzan el umbral de este caserón en la Vega granadina: todo ocupa un mismo espacio en la planta central. El salón y cocina son miradores a la habitación donde el músico trastea guitarras, la mesa de sonido y de vez en cuando un tablero de ajedrez.

Cualquier músico vería su sueño realizado al grabar sus trabajos en casa aunque en el caso de Neuman se torna casi una llegada a Ítaka -sin temer a los lestrigones ni a los cíclopes ni al colérico Poseidón que diría, C. Cavafis- ya que este marinero del siglo XXI no ha parado desde que salió su apoteósico disco If. "Dije: quiero grabar un nuevo disco y voy a hacerlo aquí en casa. Me metí en un embolao", cuenta sentado frente a la mesa de sonido del estudio.

En el sótano tiene uno de sus niños mimados, el Petrov. Un piano blanco exquisito, "un sueño hecho realidad" -aunque él no es pianista si no guitarrista, disfruta tocándolo-. En este disco este piano es el que acompaña su voz en el track Quiet.

Precisamente la idea nació de la necesidad de volver a los inicios. "Mis discos los he grabado yo todos, salvo el If, que fue una coproducción con Paco Loco. Quería volver a enmarronarme de esa manera", cuenta mientras enseña el estudio que define como "de primera división, pero en casa". Grabar allí no lo vuelve un adicto al trabajo, pero sí desencadena una experiencia muy diferente, "estás mucho más tranquilo y te puedes arriesgar mucho más".

Efectivamente Crashpad es diferente, sabe a viejo. A bálsamo de sonido analógico, artesanal y rico en detalles del fuego lento. "Crashpad es el disco más rácano de Neuman pero sin embargo es el mejor. El más esencial, no hay ni una cuerda", sentencia el murciano. Su anterior disco fue un auténtico pelotazo, se le dice, a lo que responde: "sí, pero fíjate, ese disco solo tenía un par de canciones, digamos radiables, Crashpad es un disco lleno de singles y cada canción define a Neuman de una manera diferente. Es un trabajo mucho más completo aunque sé que todo es superable y que el próximo disco de Neuman será mucho mejor, porque ahora mismo me doy cuenta de que a este disco le faltan muchas cosas que seguramente en el siguiente salgan mucho mejor".

Este trabajo ya tenía forma y dirección postal antes de grabarse, el músico sabía lo que quería y sumado a que todo pasaba por sus manos, supo cómo llegar a su puerto. "Además grabar en cinta (aunque también se grabe en digital) ralentiza mucho el proceso de grabación" dice. Posiblemente escuchando Crashpad, su sonido sea más agradable que el resto de discos grabados en digital, "suena como más liberada la musica".

En el nacimiento de esta sonoridad absoluta también ha influido mucho grabar las canciones una a una, incluidos cada nota instrumental. Nada de grabaciones en tren. "Esto ha salido de un manera más artesanal, como se hacía antes. Cada canción tiene más personalidad por sí sola. Además también te centras por completo en ella porque le dedicas dos o tres días, eso sumado a que la grabación es analógica", explica este hombre tranquilo.

Su voz se grabado casi por toda la casa, en la primera planta y el el sótano. La sala de abajo tiene su reverberación, cosa que le encanta a este artista, que comenta como referencia en este modo de trabajar a gente como Elton John, Led Zeppelin o Deep Purple, que graban sus discos de esta manera artesanal. Ni tan mal.

En cuanto al estreno en Granada, Neuman dice afrontarlo con "muchísima ilusión" por el cariño tremendo que le guarda. "Aquí se han sentado las bases de Neuman, "al final dejas de estar en 'crashpad' y estás en tu casa, y eso ha pasado en Granada", sentencia el músico.