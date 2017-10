Dan Brown regresa con 'Origen', su "carta de amor a España"

Dan Brown presentó ayer su última novela, Origen, en el edificio barcelonés de La Pedrera, uno de los escenarios del libro. Quinta entrega de la serie del profesor de simbología Robert Langdon, la obra, publicada por Planeta, transcurre entre Bilbao, Sevilla, Madrid y Barcelona. No en vano, afirmó el estadounidense, el libro es su particular "carta de amor a España". "Fue el primer país que visité. Con 15 años, mis padres me enviaron a Gijón, y sé cantar el Asturias, patria querida y escanciar sidra", bromeó el autor de El código Da Vinci, novela a la que debe gran parte de sus más de 200 millones de libros vendidos en todo el mundo.

España "era el escenario perfecto para una novela que habla de lo más antiguo y de lo más nuevo, de religión y de ciencia, de tradiciones y culturas muy arraigadas", explicó el autor, que en Origen crea el personaje de Edmond Kirsch, un joven multimillonario cuyos inventos tecnológicos y predicciones lo convierten en una figura de renombre mundial. Kirsch, subrayó el autor, es, "como pudo ser Steve Jobs, un visionario que ve el futuro y que simultáneamente lo crea".