David Lafuente, de Auryn, debuta en solitario con un disco de reguetón

David Lafuente, el miembro aparentemente más apocado o tímido de Auryn y nacido en Granada, revela una faceta sexual desconocida hasta ahora en Acércate, su primera experiencia musical en solitario, que esta misma semana ha escalado hasta el número uno de la lista de canciones con una difusión más rápida y contagiosa en Spotify España.

"Antes no tenía la libertad al cien por cien de ser quien era", justificó el joven artista en una charla con Efe celebrada ayer en Madrid, donde declaró que quizás en su exbanda se primó "mantener una línea" en la que ninguno de los miembros destacara demasiado por encima de los otros.

"Siempre me ha considerado un 'showman'; vengo de una orquesta", afirma

Tampoco él contribuyó mucho a que se le conociese, reconoció. "Con Auryn me aislaba, no opinaba ni estaba tan presente en las conversaciones o entrevistas. Quizás veía que mi opinión tenía menos valor que la de los demás y me autoexcluía", señaló.

Cohibido como parecía estar, ha chocado aún más el videoclip ligero de ropa que acompaña al primer tema de su carrera en solitario, grabado en colaboración con el rapero Rasel. "Me gusta enseñar chicha y mostrarme sexy. Cuando tenga 50 años igual no podré hacerlo", señaló Lafuente sin poder ocultar una sonrisa traviesa ni las horas de gimnasio.

También ha sido polémico por la imagen estereotipada que, según algunos críticos, ofrece de las mujeres en este relato de atracción sexual entre un chico y una chica. "Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido", dijo al respecto.

Después de años apegado a un estilo de pop anglófilo, igualmente sorprendente ha resultado el cambio que exhibe en Acércate, fusión de ritmos urbanos y reguetón cantada en español. "Yo escucho más música en castellano que en inglés. De hecho, muchas veces no entendía ni lo que estaba cantando con Auryn", confesó.

Admirador primero de artistas del corte de Ricky Martin y, dentro de la nueva hornada, de otros como Maluma y C. Tangana, Lafuente considera este su camino natural en la música.

"Yo siempre me he considerado muy showman; vengo de la escuela de la orquesta, que es distinta a la del canto, de bailar e intentar mover el escenario cuando nadie te miraba", afirmó. "Estoy muy cómodo en cuanto que dirijo toda mi carrera", añadió Lafuente, que actualmente se encuentra componiendo temas para el que será su primer disco a solas, listo probablemente "para mediados de 2018", aunque su idea es lanzar primero varios sencillos con los que seguir sacudiendo la discoteca y las plataformas de streaming.