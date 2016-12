Muere Debbie Reynolds, estrella de Hollywood y madre de Carrie Fisher

El destino guardaba un último y trágico giro para cerrar 2016. Un día después de la muerte de Carrie Fisher, la princesa Leia de La guerra de las galaxias, su madre y la también actriz Debbie Reynolds, conocida por musicales como Cantando bajo la lluvia (1952), falleció en Los Ángeles a los 84 años.

Reynolds fue hospitalizada de emergencia a las 13:00 del pasado miércoles tras sufrir un derrame cerebral en la casa en Beverly Hills de su hijo, Todd Fisher, quien confirmó a los medios estadounidenses la noticia de su fallecimiento horas después. "Ella quería estar con Carrie", dijo Fisher a Variety.

Reynolds sobresalió en los años 50 y 60 como una radiante intérprete, sobre todo de películas musicales, y fue también muy conocida por su turbulenta vida personal y su tremenda mala suerte en las relaciones sentimentales.

Nacida como Mary Frances Reynolds el 1 de abril de 1932 en El Paso (EEUU), la posteriormente artista conocida como Debbie Reynolds llamó la atención de los cazatalentos al ganar como adolescente un concurso de belleza en la ciudad californiana de Burbank.

Rubia, de ojos azules y rostro dulce y muy expresivo, Reynolds se estrenó en el cine de la mano del estudio Warner Bros. con la cinta The Daughter of Rosie O'Grady (1950), aunque fue su futura asociación con Metro-Goldwyn Mayer (MGM) la que le haría un hueco en el estrellato de Hollywood.

Ese mismo año participó en el musical Tres palabritas, que protagonizó Fred Astaire, pero su suerte cambiaría por completo cuando dos años después Stanley Donen y Gene Kelly la ficharon como actriz principal de uno de los musicales más famosos de la Historia, Cantando bajo la lluvia.

Junto al propio Kelly y Donald O'Connor, Reynolds compuso el triángulo protagonista de una vitalista película sobre los inicios del cine sonoro y cuyos deslumbrantes números de baile, como Singin' in the Rain, Make 'Em Laugh o Good Morning, pasarían de inmediato a formar parte del canon del género.

Reynolds aprovechó el viento favorable en aquellos años y dejó su huella en otras cintas como El solterón y el amor (1955), junto a Frank Sinatra, Banquete de bodas (1956), el western La conquista del Oeste (1962) o La insumergible Molly Brown (1964), por la cual fue nominada al Oscar a la mejor actriz.

En los años siguientes trabajó en musicales de Broadway como Irene (1973), en el que debutó su hija Carrie Fisher, y en Las Vegas, donde llegaría a poseer un casino en un negocio que no le fue nada bien. Sin embargo, nunca dejaría de tener un pie en Hollywood, como demuestran sus créditos en las películas Las manías de mamá (1996), In & Out (1997) o Detrás del candelabro (2013), su último papel.

Pero si por algo fue conocida Reynolds, aparte de por su talento, fue por su vida privada. En 1955 se casó con el cantante Eddie Fisher, padre de sus hijos Carrie y Todd, pero su matrimonio se iría al traste cuando éste le fue infiel en 1959 con Elizabeth Taylor, lo que provocó un enorme escándalo mediático en la época.

Reynolds se casaría por segunda vez en 1960 con el empresario de la industria zapatera Harry Karl, de quien se separó tras descubrir en 1973 que había dilapidado toda su fortuna en el juego e inversiones ruinosas. Su tercer y último marido fue Richard Hamlett, con quien estuvo unida de 1984 a 1996.

Por otro lado, la relación entre Debbie Reynolds y Carrie Fisher pasó por muchos altibajos, en parte por los problemas mentales y de adicciones que tenía la intérprete de La guerra de las galaxias pero también por la ajetreada vida de estrella de Reynolds durante la infancia de su hija.

"Ser mi hija fue difícil para Carrie porque en la escuela el profesor la llamaba Debbie. Pero supongo que no estaba tan mal porque ahora yo soy la madre de la princesa Leia en cualquier sitio al que voy", dijo Reynolds, en tono irónico, en 2011 en una entrevista conjunta con su hija en el programa de Oprah Winfrey.

Carrie Fisher, que durante años no dirigió palabra a su madre, explicó en esa misma charla que su relación fue "volátil" y que hubo un tiempo de joven en el que "quería su propia vida" y "no ser la hija de Debbie Reynolds".

Con el paso del tiempo se reconciliaron y esa experiencia tuvo su reflejo artístico. Así, la novela de Fisher Postales desde el filo, que luego sería una película protagonizada por Meryl Streep y Shirley MacLaine, retrató en parte los vaivenes con su madre.

De la misma forma, Reynolds protagonizó el filme Esas chicas fabulosas, con guión de Fisher, y ambas fueron el objeto de estudio del documental Bright Lights (2016).

Ganadora del Premio Humanitario Jean Hersholt de la Academia de Hollywood, la artista también destacó a lo largo de su vida por su labor como coleccionista de objetos relacionados con el séptimo arte.

A lo largo de los años subastó algunos de sus objetos más preciados como el famoso vestido con el que Marilyn Monroe engatusó a medio mundo en La tentación vive arriba.