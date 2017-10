Días para festivales de todas las razas, colores y géneros

A partir de hoy elegir plan para este fin de semana va ser complicado y ponerse de acuerdo en un mismo grupo de amigos incluso generará alguna que otra disputa porque para gustos...la gama cromática se queda corta y desde esta noche las citas musicales se agolpan por varias zonas de la ciudad. Cada una con una raza y color diferente.

Granada es territorio de música, que se dice por ahí. Pero esa etiqueta no solamente se sustenta en el rock y el indie, esta ciudad es también epicentro de reggae, flamenco alegre con gotitas de ácido lisérgico, música 'maligna' dedicada a una causa benéfica llena de calor, rock con letras de serie B, flamenco conjugado con heavy o guitarras progresivas que más que distorsión lanzan un bloque de ladridos solidarios.

El Carrorock homenajea al músico granadino José Cristóbal Ibáñez Vega 'Carromato'

Tres son los festivales confluirán las próximas 24 horas. El de mayor envergadura es el Meid in Espein -nunca algo tan mal escrito sonó tan bien- que tendrá lugar hoy y mañana en el Auditorio Municipal de Maracena. Acuden grupos reggae como Little Pepe, el flamenco canalla de Estricnina, el sonido inconfundible de Morodo o el hip hop de fuerte acento andaluz de Foyone, entre otros muchos. En definitiva es una fecha que deben marcar quienes aman la música en general y no sienten reparos en cambiar varias veces de género en un mismo día.

El segundo de los festivales traslada al público a la heroica sala El Tren que será trinchera de la segunda edición de Festican, una cita que bajo el reclamo de lo mejorcito de los grupos locales -Carmencita Calavera, Caballo Alien, Mojø, Joe Maremoto y Sorroche y el Estado- busca recaudar fondos para la Asociación Amigos de los Animales. Con la entrada, además de la posibilidad de poder disfrutar de los conciertos, se sortearán regalos entre recital y recital.

Por último aparece el Carrorock, quizás el evento con más alma de este fin de semana. Con sede también en la sala El Tren, el Carrorock se celebra mañana desde las 19:00 horas y será un homenaje al músico granadino José Cristóbal Ibáñez Vega 'Carromato' en el que colabora el área de Juventud del Ayuntamiento de Granada.

Bajo los acordes y riffs de bandas de la tierra como Muro, Azrael, María del Mal, Zutaten, Starggia y Knights Of Blood, la noche del sábado sonará a infierno pero guarda las mejores intenciones. "Es un homenaje a una persona que lo merece que además tiene carácter solidario, ya que lo que se recaude será para José", explicó ayer Eduardo Castillo, concejal de Juventud, ayer durante la presentación del mismo en el Consistorio.