Diego Martínez da el relevo a Heras-Casado con un guiño al rock

El director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Diego Martínez, se despedía de su cargo añadiendo otra nota de rock al programa. Presentaba ayer un total de 33 espectáculos a la altura de las últimas ediciones donde destacaba "un acontecimiento musical de gran interés no sólo para los aficionados a la música entendida como clásica sino también a otras disciplinas musicales como el rock". Martínez se refería al recital de la Orquesta Ciudad de Granada. En él, se interpretarán piezas clásicas de Beethoven, pero también algunas canciones de rock'n'roll de Miguel Ríos. El artista granadino ofrecerá una selección de sus mejores temas adaptados para la formación sinfónica, que esta vez estará dirigida por el maestro que los llevó a la cima, Josep Pons, el 7 de julio.

Una grata sorpresa para los amantes de la querida voz granadina y la música sinfónica, que pudieron degustar en el mismo formato y en el mismo festival a la intérprete israelí Noa en 2015. No es la primera vez que la cita musical se deja impregnar por músicas modernas. El director se ha abierto a otros géneros en los últimos años. Prueba de ello fue también el concierto de Bobby McFerrin, cantante y director de orquesta estadounidense muy pegado al jazz, hace tres años en el Teatro del Generalife.

"Permítanme antes de comenzar a desgranar la programación que exprese públicamente mi felicitación al nuevo director, Pablo Heras-Casado, que ha sido nombrado recientemente por el Consejo Rector y que se incorporará al festival a partir de septiembre. Le deseo el mejor de los éxitos en su etapa y le ofrezco mi colaboración y mi total disposición". Así arrancaba Martínez su discurso sobre la 66º edición del certamen que "pretende recordar los orígenes históricos de éste con la extraordinaria presencia de figuras de la música y de la danza". Así es desde el principio con la inauguración a cargo del maestro Zubin Mehta, acompañado de la Orquesta y Coro del Teatro di San Carlo de Nápoles, con "una obra que se considera la piedra angular de la composición musical: la Novena sinfonía de Beethoven el 23 de junio", recalcaba el director. Además del programa sinfónico, el festival ofrecerá cinco noches de danza con el estreno nacional de La Cenicienta del Ballet del Teatro di San Carlo de Nápoles, que traerá además un montaje de Roland Petit al ritmo de Pink Floyd, o el también estreno en el país del homenaje a Berjat en el décimo aniversario de su muerte organizado por la Béjard Ballet Lausanne.

Otra de las líneas más destacables en el parlamento de Martínez, al igual que en el de las demás instituciones reunidas ayer en la sede de la Subdelegación del Gobierno, fue el tipo de modelo sobre el que se asiente la cita cultural más importante de la ciudad. "Representa un modelo único, un modelo especial en el panorama musical y cultural a nivel nacional e internacional. Considero que es una programación de excelencia, de prestigio, y que persigue unos objetivos culturales a la altura de sus 66º edición. Todas estas propuestas es fruto del trabajo de un gran equipo y del impulso y respaldo institucional del consorcio público del integrado por el Ministerio de Cultura, la Consejería de la Junta de Andalucía, la Diputación provincial de Granada, el Ayuntamiento, la Universidad y el Patronato de la Alhambra del Generalife", resumió.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, destacaba una vez más el carácter internacional del evento: "Sin ningún tipo de duda el festival es lo suficientemente internacional. Los valores internacionales están representados perfectamente por la London Symphony -que repite de nuevo- y los directores invitados, que se sitúan en la primera línea del panorama sinfónico. Hay otra clave fundamental: la propia programación está hecha de tal manera que algunos montajes internacionales de ballet tiene como marco de estreno algunas de las actuaciones aquí". Cuenca adelantaba además que Heras-Casado, el próximo director que asumirá funciones en septiembre "ya está en el traspaso de organizaciones y competencia".

El regidor, que se refirió al festival como "un emblema de calidad y de excelencia", indicó también "la repercusión que éste tiene en la ciudadanía y en la economía". "El festival es un reclamo de primer orden que tiene una significación muy importante en el ámbito cultural y turístico. Es un motor económico gracias a los artistas y a los visitantes que días antes, durante y después no sólo visitan Granada, sino que también la conocen a través del certamen", explicaba. El objetivo a largo plazo, reconoce Cuenca, es "aspirar a un modelo productivo de máxima calidad y excelencia basado en la cultura. Aspiramos a ser reconocidos en algo que nos corresponde y es en ser la capital cultural de Europa".

José Entrena, el presidente de la Diputación, exteriorizaba su orgullo como institución al formar parte de un proyecto que cumple 66 años. "Es indiscutible que es un proyecto de éxito, de un altísimo éxito. Llevamos muchos años convencidos de que tenemos que patrocinar este tipo de actividades culturales. Tenemos que trabajar para que esta actividad cultural sea un derecho accesible a todos los ciudadanos de nuestra provincia. Y ahí es donde jugamos un papel clave. Nuestro papel consiste en llevar a 12 municipios de la provincia de Granada, de menos de 20.000 habitantes, actividades", explicaba. Entrena se refiere al Festival Exterior (FEX), que llevará unos 70 actos a distintos concejos durante la celebración del Festival Internacional de Música y Danza. El alcalde anticipaba ayer que esas actividades se presentarán en "las próximas semanas".

Al festival se suma también el 49º programa de los cursos de Manuel de Falla, que este año ofrecen 14 talleres y un congreso internacional. "Tenemos que llevar a la ciudadanía una oferta cultural, pero además promover la investigación en el ámbito de la música y la acción formativa y el desarrollo de nuevos públicos. La 49º edición de los cursos Manuel de Falla evidentemente aportan mucho a este festival", señalaba Víctor Medina, el vicerrector de Extensión Universitaria, en relación a estos talleres.

Al acto de presentación acudió también la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, quien subrayó la presencia de artistas andaluces en la programación del festival, "una presencia que no es casual, sino que se debe al talento, la creatividad, la excelencia y la calidad de nuestros artistas", ha asegurado. Entre los participantes, Aguilar ha nombrado a los pianistas Javier Perianes y Juan Pérez Floristán, las bailaoras María Pagés y Patricia Guerrero, la cantaora Rocío Márquez, el violagambista Fahmi Alqhai, el guitarrista Tomatito o la joven violinista María Dueñas. Esos mismos artistas actuarán en espacios señalados de la ciudad, algo que puso de manifiesto la consejera: "En todo este tiempo hay un elemento del festivalq ue es de gran importancia. Se ha sabido ir ligando la lírica y el baile con los lugares emblematicvos de esta ciudad. Nos encontramos el festuval en espacios que evocan sentimientos y hblan de sus ciudadanos. Lo vive cada día".

La consejera destacó además la presencia de la Orquesta Ciudad de Granada, que estará presente por partida doble: acompañando al "granadino universal" Miguel Ríos, que traerá los sonidos del Rock al certamen, y en la gala lírica de clausura del 14 de julio. Aguilar aprovechó el contexto para reconocer el trabajo realizado por el director del festival, Diego Martínez, a la vez que dio la bienvenida a Pablo Heras-Casado, "el más internacional de los directores españoles del momento", que tomará las riendas del certamen en su próxima edición y con el que se inicia "un nuevo tiempo".

Por último, el subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, reconocía la "gran labor" que desempeñan los organizadores. "Cada edición es un nuevo reto para ellos, un estímulo para la ciudad y un nuevo aliciente para granadinos y miles de visitantes que recibimos", afirmaba. Según Fuente, "el listón está muy alto". La pasada edición alcanzaron cifras récord en lo que a ocupación de aforo se refiere. "Más de de 70.000 espectadores disfrutaron de una programacion que destaca por su calidad e interés artístico", concluía.

La 66º edición del Festival de Música y Danza de Granada se celebrará entre el 23 de junio y el 14 de julio. Con las actividades del FEX y de los Cursos Manuel de Falla, éste se extenderá en días y en número de conciertos. El aforo de esta edición es de 29.000 localidades. Las entradas se ponen a la venta a partir del 5 de abril a las 10:00 por Internet; y el 6 en la taquilla del Corral del Carbón. Los menores de 25 y mayores de 64 años tendrán un descuento del 50% en Zona C y D del Palacio de Carlos V, y Zona C del Teatro del Generalife. A la entrada de los recintos se le podrá exigir que presente la documentación acreditativa de los descuentos. En caso de no cumplir con las condiciones descritas, se le exigirá que abone la diferencia hasta el precio completo de la entrada.