"Disney nos ha dejado algunos traumas"

érase una vez una sociedad punitiva contra toda mujer que se saliera de la convencionalidad que le corresponde por sexo o que destilara cierto brillo de inteligencia e independencia. Érase una vez la misma historia de siempre. Aunque también hay una cara B de esta cinta, la historia cambia y sus 'princesas' no renuncian a su sexualidad ni reniegan de su cuerpo... Este es un cuento que aplasta las hadas lobotomizadoras y da alas a las 'empoderhadas' trazadas por la dibujante Raquel Córcoles, más conocida como Moderna de Pueblo, que ayer trajo a Fnac Granada a Gordinieves y Zorricienta, personajes de su flamante cómic Idiotizadas.

-Idiotizadas nació de su crisis de los 30 años.

Los hombres dan por hecho que si un libro está protagonizado por mujeres no es una lectura para ellos"Tomar conciencia feminista hace que tomes decisiones por ti misma pero también te lleva a un mundo hostil"

-Sí [risas], la cosa viene cuando cambias de década... te replanteas tu vida. A esa edad la maternidad empieza a ser un tema que te persigue porque te saltan banners de test de embarazo y anuncios de bebés continuamente...[risas] y ves que se acerca la hora de tomar una decisión. Algunas de tus amigas empiezan a ser madres, otras siguen igual por lo que el personaje de Moderna está siempre ahí: entre la maternidad y el desfase.

-A lo largo de sus cómics las temáticas han cambiado pero el rasgo común es que los hombres se llevan siempre los palos.

-Bueno creo Idiotizadas lo he hecho sin pensar mucho en ellos. He querido centrarme en nosotras y pasar un poco del hombre, tenemos mucho exceso de historias que giran en torno a ellos.

-En redes sociales es una influencer del feminismo.

-En realidad no me quiero encasillar. A mí también me encanta hablar de modas, postureo y frivolidades y creo que es compatible. Sí que es verdad que ahora me llaman mucho para charlas feministas aunque estoy evitándolo un poco porque no soy una experta. Solo soy una chica que se interesa por quitarse algunas vendas que teníamos, pero no soy una académica del tema aunque sí le doy muchas vueltas y lo intento contar lo mejor que puedo para llegar a más gente.

-"Desaprender lo que nunca debieron habernos enseñado", es esa venda de la que habla, ¿se llega a conseguir?

-Creo que sí. Por ejemplo, si veo que tengo algún pensamiento negativo sobre alguna mujer o hacia mí misma porque me lo han impuesto pues digo: "ey, no te valores por eso porque eres mucho más" o "no hagas ese juicio porque con un hombre no lo haces". Y cuando vas evitando esos dejes entonces es cuando te sale esa vena reivindicativa y te dicen: "¡Es que saltas por cualquier cosa!". Claro porque te parece tan injusto que la gente esté tan ciega... que me indigno.

-¿Qué acarrea para una mujer llevar a cabo ese despertar?

-Por una parte te libera y evita que tomes decisiones que no estás tomando por ti misma, sino porque es lo que se espera de ti y, por otra parte, te hace vivir en un mundo que te parece más desigual y hostil. Igual alguien que no está muy despierta en su conciencia feminista no está tan cómoda y si ve productos adelgazantes para las mujeres y que las presentadoras de la tele se cosifican... igual es porque no lo perciben.

-¿Ha superado ya la entrevista en Amigas y conocidas de TVE?

-[Risas] Sí, sí. Tampoco fue un momento traumático, fue surrealista. De hecho me di cuenta de lo que pasó cuando salí de ahí. El otro día dijo el director del programa que yo sabía muy bien que iba a un debate y no a una entrevista, no le quise dar más bombo, pero...

-De aquello lo que sorprendió realmente no fue que fuera entrevista o debate, sino ese tipo de ideas en mujeres.

-Es injusto juzgar más duramente a las mujeres que a los hombres por el mismo tipo de ideas porque todos hemos nacido en esta sociedad. Y si encima tú te has tenido que adaptar a ese tipo de imposiciones y viene alguien con una opinión distinta pues no empatizas. Son muchos años viendo algo de una misma manera. Un problema generacional. Además el programa consiste en pelearse como gatas... está dirigido a eso.

-¿Y qué le ha hecho Disney?

-Pues lo mismo que a todas. Nos ha enamorado y fascinado y claro algunos traumitas nos han quedado en la cabeza. Tampoco tiene la culpa del machismo en el mundo porque en esa época no se detectaba como tal. La suerte es que la sociedad evoluciona y ahora vemos las películas y nos parece que en algún sentido son aberraciones. Por ejemplo que la historia siga girando en torno a un hombre que trata mal a una mujer (La Bella y la bestia) y que ella tenga que cuidarle para que al final cambie. Parece que es la recompensa por querer a un maltratador.

-Supongo que Idiotizadas está también dirigido a hombres.

-Claro, lo que pasa es que ellos dan por hecho que si un libro o una película está protagonizado por mujeres ya no es para ellos. Es casi una vergüenza para ellos y la mayoría ni se lo plantean. Además la literatura de mujer es como de segunda.

-Al hilo de esto, el otro día C. Tangana dijo en una entrevista ser un "heterazo" y estar dominado por todos los "patrones del macho".

-[Risas] Sí, algo así como soy hetero porque el mundo me ha hecho así. La historia viene de que a nosotras nos educan para que si somos un poco tontitas casi mejor, mientras seamos guapas y no unas pesadas intelectualoides; a ellos para que si tienen rabia y quieren dar un puñetazo sobre la mesa eso les haga más atractivos. Hay que conseguir que dejemos de ver a un tío violento como atractivo y que la gracia de un hombre no sea decir chistes homófobos para demostrar su hombría.

-De los personajes de Idiotizada cuál cree que es la menos aceptada socialmente.

-Creo tanto Gordineves como Zorricienta están muy poco aceptadas por la sociedad aún. Aunque creo que sería Gordinieves porque al tener un cuerpo que no se adapta al canon es juzgada por cualquiera que la mire, es un rol más esclavo. No depilarse o no tener una 36 conlleva que te van a criticar, aunque sea "por tu bien". Puedes ser una Zorricienta y llevarlo con más discreción o irte del pueblo para poder ser libre sexualmente. Aunque en realidad vemos que la infidelidad no es igual para todos.

-¿No cree que falta una lesbiana en esta ecuación?

-Sí, dije hace tiempo que me había quedado un cómic muy heteronormativo [risas]. Yo tenía un personaje que era lesbiana llamada Rapadunzel, enfocado en las imposiciones de género y en el "sé más femenina", "seguro que es una fase"... pero por tiempo tuve que quitar una historia, el personaje no influía tanto en la trama central, pero la recuperaré en un futuro, seguro.