Donald Trump atrae los focos del Festival de Sundance

El cine independiente regresa a Park City (EE UU) para una nueva edición del Festival de Sundance, un evento que, como es habitual, mostrará algunas de las propuestas fílmicas más rompedoras y que este año prestará especial atención al cambio climático y al presidente electo, Donald Trump.

Sundance abre hoy sus puertas y durante once días exhibirá 120 películas de 32 países, una selección de los más de 4.000 largometrajes que presentaron su candidatura a la organización de este festival fundado por el actor Robert Redford para estimular la creación cinematográfica al margen de los grandes estudios de Hollywood.

El programa de este año comenzará con la proyección de 'An Inconvenient Sequel'

El programa de este año comenzará con la proyección de An Inconvenient Sequel, la continuación de la cinta documental An Inconvenient Truth sobre los graves desafíos del cambio climático que protagonizó en 2006 el expresidente de Estados Unidos Al Gore.

An Inconvenient Sequel, dirigido por Bonni Cohen y Jon Shenk, formará parte de The New Climate, una nueva sección de Sundance dedicada a la reflexión y discusión sobre el medioambiente que contará con catorce documentales. "Creo que el arte de la narración es la mejor plataforma para conseguir que la gente se preocupe y pase a la acción en algunos de los asuntos más urgentes de nuestra época", señaló Robert Redford en un comunicado al presentar la programación de The New Climate.

Sundance tampoco dará la espalda a la inminente toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y exhibirá Trumped: Inside The Greatest Political Upset of All Time, un documental de Banks Tarver, Ted Bourne y Mary Robertson sobre el inesperado y controvertido ascenso político del polémico magnate. Además, se ha convocado el sábado en Park City, un día después de la investidura de Trump, una protesta en defensa de las mujeres.