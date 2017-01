Donald Trump sólo tendrá en su investidura artistas de estilo country

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, no contará con artistas internacionales y personajes reconocidos durante su toma de posesión el próximo 20 de enero, aunque sí estará rodeado de algunas estrellas del country nacional. El acto Make America Great Again! Welcome Celebration (Hacer EEUU grande otra vez. Celebración de Bienvenida) tendrá lugar el jueves, en la víspera de la investidura, y hasta este viernes no contaba con ningún personaje reconocido. Sin embargo, el evento contará entre otros, con la presencia de la estrella de música country Toby Keith, la cantante Jennifer Holliday y el actor Jon Voight. Asimismo estarán presentes la banda de rock sureña 3 Doors Down, The Piano Guys, Lee Greenwood, DJ RaviDrums y The Frontmen of Country, con Tim Rushlow, Larry Stewart y Richie McDonald.