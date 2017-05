Elephant Riders presentan esta noche en La Sala 'Slave of the new age'

La banda malagueña Elephant Riders presenta Slave of the new age, una apuesta ambiciosa materializada en un lanzamiento de un mini álbum doble cuyo primer ep será editado en breve. Tras el álbum debut titulado Supernova editado en 2011 que supuso la consagración de la banda como una de las formaciones más contundentes de la escena andaluza, y tras compartir escenario con bandas como Danko Jones, Mantar o Nighstalker, Elephant Riders sorprende con Slave of the new age, seis temas imponentes, una propuesta atrayente tanto para la comunidad metal como a los incondicionales del rock más clásico.

Elephant Riders son una de las bandas con más peso en la escena rock metal de Andalucía. Sin encasillarse en ningún género, consiguen articular todas sus influencias y proyectar un repertorio atestado de identidad, endulzado por melodias adictivas y con una visión propia de toda la amalgama que va desde el rock a los sonidos más extremos.