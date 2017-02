Emergen&Cias, la mezcla perfecta del presente y el futuro de la música

Una buena cerveza suele ser la excusa perfecta para reunir compañías de lo más interesante. Y si a este bebedizo clásico se le añade un gran plan musical como el que ofrecen The Wave Pictures, Delafé, Sophie Auster y León Benavente, la velada es difícilmente mejorable.

De este planteamiento nace Emergen&Cias SON Estrella Galicia, una serie de conciertos auspiciado por la Fundación CajaGranada, Estrella Galicia y Musiserv Producciones. El ciclo tiene como objetivo combinar en cada concierto a artistas consagrados, tanto nacionales como internacionales, con las nuevas iniciativas de esta prolífica y efervescente tierra nazarí.

Todos los conciertos del Emergen&Cias tendrán lugar en el Teatro CajaGranada

"Para nosotros este lanzamiento es una gran noticia porque estábamos deseando venir a Granada, la historia que tiene esta ciudad con la música independiente es brutal. Aquí no sólo surgió una corriente musical sino que también se generó una escena y un público", comentó en la presentación del ciclo ayer Víctor Mantiñán Gil, Brand Manager de SON Estrella Galicia.

El ciclo dará el pistoletazo de salida mañana día 2 de febrero con los británicos The Wave Pictures, que estarán acompañados de los granadinos El Hombre Garabato y tendrá su gran final con León Benavente, uno de los grupos del panorama independiente de referencia, el próximo día 21 de abril.

Pero el cartel no acaba ahí, el próximo sábado día 4, desplegará su verso ágil Delafé, grupo en solitario de Oscar D'aniello, vocalista tanto de los conocidos Facto Delafé y Las Flores Azules, como de Delafé y Las Flores Azules. Con su primer disco en solitario, La Fuerza Irresisitible, el incombustible músico catalán llega a este ciclo cargado de su buen rollo rompepistas al que nos tiene acostumbrado desde hace muchos años. El acompañante de Delafé, será el rapero granadino de origen venezonalo El Mini, una de las fuerzas emergentes del sonido de la ciudad.

La siguiente cita estará marcada por un notable acento americano, conjugado con la elegancia intelectual que otorga el apellido de un grande de la literatura. Sophie Auster, hija de Paul Auster y Siri Hustvedt, ha decidido enfocar su carrera musical en torno a un sonido, que como ella dice, está más cerca de Lana del Rey que de la neoyorkina Fiona Apple. Con su segundo LP Dogs and men, Auster fue bendecida con grandes críticas como la del New York Times, y con este Next Time, su último trabajo aun sin publicar, promete un tremendo 'suma y sigue'.

Ni esta artista ni León Benavente cuentan aún con un artista invitado, porque, como dijo ayer Pepe Rodríguez director de Musiserv, tienen que encontrar aún los acompañantes perfectos para estos músicos tan especiales. Y es que parte del espíritu de este ciclo de conciertos, que tendrán lugar en el Teatro de CajaGranada, es la democracia escénica: crear un espacio donde los nuevos músicos tengan la oportunidad de llegar al público en las mismas condiciones que los que ya cuentan por cientos sus pisadas en escenarios.

En esta incorporación de SON Estrella Galicia al ciclo Emergen&Cias, que siempre ha estado ligado a las salas y festivales imprescindibles del país, la cervecera demuestra su compromiso con la música alternativa y pone en valor la esencia musical de esta ciudad, siempre en movimiento.