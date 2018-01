Enrique Gámez es nombrado nuevo coordinador del Teatro Alhambra

Hace más de 25 años, un grupo de profesionales, entre los que se encontraba Mariano Sánchez, se armaron de valor y abrieron un teatro en Granada. El espacio elegido fue un local abandonado donde décadas antes había funcionado el Alhambra Cinema. El Teatro Alhambra alumbró a partir de entonces, y desde la gestión privada, programas como el de Abecedaria, que trataba de acercar las artes escénicas a los granadinos -en la actualidad lo lleva la Consejería de Educación y se ha ampliado a toda Andalucía-, y cursos de formación para técnicos del espectáculo -lo que ahora se conoce como la Escuela de Formación Pública, que se encuentra en el Rey Chico-. La Junta de Andalucía lo compró en 1998, año en el que Sánchez pasa a ser coordinador del espacio dramático hasta ayer, que se anunció su jubilación parcial y la sustitución de éste por Enrique Gámez.

El profesional jienense, director del Festival de Música y Danza de Granada entre 2001 y 2011, explica a este periódico que el relevo se lleva gestando desde febrero del año pasado. "La propuesta me la hizo el gerente de la Agencia de Instituciones Culturales Alberto Mula, y fue toda una sorpresa, y me hizo sentir mariposas en el estomago", reconoce el ex gerente de la OCG y ex responsable del área de Música de la Consejería de Cultura. Gámez asume la coordinación del espacio escénico, "una gran responsabilidad", con "mucha ilusión, muchas ganas, mucha respeto y muchos agradecimientos". "Recibo un material profesional de primer nivel", subraya el jienense, que dejará de estar al frente de las actividades culturales de la Alhambra, para la que se cuenta con "un equipo muy preparado".

Sánchez, que ha desarrollado este puesto desde la puesta en marcha del teatro, hace 25 años, se dedicará en exclusiva al ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, cuyas oficinas se trasladan al Corral del Carbón. "El espectáculo, titulado Flamencolorquiano, contará con los invitados Arcángel y María Terremoto. La presentación en Granada la haremos por todo lo alto después de Semana Santa. El proyecto, muy alegre, hablará sobre las partes más vitales y felices del poeta granadino", adelanta.

El Teatro Alhambra, destaca Sánchez, "ha sido padre y madre de muchos proyectos, como el Festival de Títeres Festival de Teatro con Títeres, Objetos y Visual, que cumple dos décadas este año". El ex coordinador del espacio también recalca que éste "siempre ha apoyado a las compañías de factura local" -algunas con premios Max y galardones nacionales- como Laviebel, Da.te Danza, Histrión, Titiritran, Vaivén y La Rous. "Eso seguirá perviviendo con Enrique Gámez", señaló.

Cuando Sánchez echa las vista atrás recuerda "algunos momentos difíciles" que le tocó vivir al frente del Teatro Alhambra, como el cierre temporal del espacio en 2006 debido a reformas. "Conseguimos que no se cortara la programación durante el año y medio que estuvo de obras", declara orgulloso. "Lo abrimos a marchas forzadas gracias al equipo técnico del teatro, que fue capaz de trasladar en 20 días toda la maquinaria escénica al teatro José Tamayo", recordó en una entrevista con Granadaimedia.