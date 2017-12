Eskorzo: vivieron felices y se comieron a todo el mundo

Verde selva disparado a llamaradas. El fondo oscuro, como la jungla. Las fieras en silencio, esperando y con los ojos brillantes: algo apetitoso estaba a punto de pasar. Planta Baja fue ayer la selva de Eskorzo, sus dominios salvajes. El lugar idóneo para la puesta de largo de su desatado nuevo disco: Alerta Caníbal.

La cita de ayer con el mundo subtropical comenzó al mediodía, fue un banquete antropofágico reducido, una muestra ligera de lo que serán los dos grandes conciertos de enero en la sala Tren. Planta Baja acogió ayer el aperitivo dedicado a los fans de la banda que ya tuvieran la entrada de las citas de enero. El ticket les dio paso al concierto que estuvo acompañado de una charla previa del grupo, cervezas y tapas ofrecidas por Bella Kurva. Un encuentro con una banda que ha sabido sacar partido al feeling con su público, no es para menos después de dos décadas haciendo mucho ruido. La granadina Vinila Von Bismark -tatuada, elegante y felina- también andaba por allí ya que después del concierto 'caníbal' se puso manos a los platos en una sesión dj con el mismo sabor subtropical de sus colegas.

Fulgurante, caluroso. Si alguien del público no llegaba caliente a la cita, se calentó, les calentaron. Más de una decena de temas con los que los Eskorzo devoraron a su público. Tremendo disco que el directo no hace sino subir de intensidad. Garras, dientes y sobre todo, una certeza: los Eskorzo son músicos de verdad. Supieron lo que hacer, estaban en su casa y desde luego lo disfrutaron.

Alerta caníbalincendió el oxígeno de la sala y convenció a un público que no necesitó mucho más: iban dispuestos a saltar; Zona caliente y La pena dejaron patente que los granadinos aunque trasladen sus ritmos a sudamérica -y qué ritmos- su espíritu no es de katrina, si no de rockeros, de esos que llenan de ruido y sudor toda una sala. Anoche Planta Baja vivió una fiesta de día como si fueran las 4 de la mañana.