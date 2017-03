Las dos Españas, en clave de redes sociales

Cuenta Margarita Melgar que su último libro El verano de nunca acabar (HarperCollins) surge como una "reacción alérgica al frentismo patrio, a los comentarios furibundos a cualquier noticia en la prensa digital y a los debates igualmente furibundos en las redes sociales".

Esta autora que en realidad son dos (las guionistas Montse Ganges y Ana Sanz Magallón) se estrenaron en la literatura con La mujer del siglo, un novelón de trama televisiva ambientado en la Barcelona de los años 20.

La novela abarca temas muy dispares y está protagonizada por dos familias opuestas

Mañana viernes, a partir de las 18.30 horas, firmarán ejemplares de su último libro, en la cuarta planta del Corte Inglés de Genil. Con El verano de nunca acabar repasan temas tan candentes y dispares que abarcan desde el calentamiento global pasando por los toros, las listas paritarias o las cabalgatas de Reyes. "Esas conversaciones que conducen demasiado a menudo a llamar al adversario facha o rojo, y luego reeditar la riña a garrotazos de Goya aunque sea por vía electrónica", explican entre risas.

La novela está protagonizada por dos familias antitéticas que parodian las llamadas dos Españas, por si alguien tenía la esperanza de que habían desaparecido. "Basta darse una vuelta por las redes sociales para comprobar que sí, que las dos Españas existen y están en forma. Como los mensajes son cortos, no admiten matices, y las reacciones deben ser unívocas -le das a Like o no-. Finalmente nos obligan a optar por meternos en uno de los dos únicos sacos posibles. Y si no queremos, nos meten igual".

"Más que favorecer el intercambio de puntos de vista -añade- las redes han creado dos sectas enfrentadas cuyos miembros solo se juntan entre sí, y de vez en cuando van a por los otros a un muro de Facebook para darse de leches".

Dos familias son protagonistas, los Ochoas y los Santamarías, cada una de un bando. "Las dos son igualmente cerriles e intolerantes. Tras los bloques Ochoa y Santamaría con sus diferencias irreconciliables hay unos personajes que comparten mucho más de lo que ellos creen. Como pasa con todo el mundo tenemos mucho en común, independientemente de nuestra ideología, religión, raza o lo que sea. Es una pena, y esto va muy en serio, que no nos demos cuenta". La novela se atreve a parodiar los tópicos más asentados sobre las izquierdas y las derechas en una lectura hilarante y mordaz. "En estos tiempos hay que cogérsela con papel de fumar para no ofender a unos u otros. También es verdad que no se hacen chistes con lo que fue una tragedia. No se parodia la Guerra Civil ni lo que ocurrió en el 36: se parodia el guerracivilismo y lo que sucede hoy en día".

Sin destripar la novela, los temas que mueven El verano de nunca acabar son aquellos que dan pie a hablar de casi todo: política, religión, ciencia, militares, sindicatos, ideología de género. "Pero la pregunta central es, sin duda, si somos capaces de convivir manteniendo nuestras diferencias", apuntan las autoras. "Los guionistas de Ocho apellidos vascos demostraron -añade- que se pueden tocar temas muy peliagudos y que la gente se ría. Si eso pasara con esta comedia neutral sobre izquierdas y derechas, de momento en formato novela, sería muy buena noticia". A la pregunta de qué tipo de lector se sentirá atrapado por El verano de nunca acabar responden que aquellos que disfrutan con "Sin noticias de Gurb, las pelis de Berlanga, series de humor inglesas, Torrente, La Regenta, El Gatopardo y la rumba. Y Shakespeare y Cervantes, por supuesto -risas-. En fin, que cualquier ser humano alfabetizado la disfrutará, por supuesto, enormemente".