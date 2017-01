Fallece el poeta y gestor cultural José Ignacio Montoto

A veces la perplejidad y el dolor confluyen en un sentimiento para el que aún no se ha encontrado nombre. Un sentimiento que a lo largo del día de ayer fue invadiendo a los que conocían a José Ignacio Montoto, escritor, columnista, crítico, gestor, director literario de la última edición de Cosmopoética. Nacho Montoto murió en su domicilio de Sevilla a primera hora de la mañana a causa de lo que, a falta del resultado de la autopsia, tiene el perfil de un infarto fulminante. Los servicios sanitarios intentaron reanimarlo pero fue imposible. Tenía 37 años y había nacido en Córdoba, si bien pasó sus primeros años en Cádiz.

Entre sus amistades del mundo literario figura Salvador Gutiérrez Solís, que ayer no daba crédito a la noticia: "Era una persona amante de la vida, muy amigo de sus amigos. Yo tuve la suerte de que fuera amigo mío desde hace muchos años porque lo conocí muy jovencito, y siempre le decía que él tenía una trayectoria muy similar a la mía, en el sentido de que se había curtido, había publicado y había avanzado en la literatura a través de premios, primero con premios pequeñitos y publicaciones muy modestas, pero poco a poco iba haciéndose un nombre y una trayectoria. Y tenía una voz absolutamente original, no se parecía a nadie. Los últimos libros son fantásticos. Los amantes de la literatura debemos tener un gran pesar por la obra que habría de escribir y que no vamos a poder disfrutar. Era un tipo espléndido, generoso, muy buen amigo, muy cariñoso".

Como poeta publicó los cuadernos La ciudad de los espejos y Las últimas lluvias y los libros Espacios insostenibles, Superávit,Tras la luz y La cuerda rota, con el que obtuvo el Premio de Poesía Andalucía Joven 2013. Su obra narrativa abarca Diario del fin del mundo, Binarios y Estamos todos, aquí no hay nadie. Desde 2008 aparecieron textos suyos en revistas como El coloquio de los perros, Elefante rosa, Nayagua, Quimera y Boronía...