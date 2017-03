Fallece el granadino Fernando González, el pintor de los reyes

El rey emérito Juan Carlos I dijo de Fernando González que ha sido una de las pocas personas que han sabido captar su espíritu en un cuadro. Pero el pintor granadino solía apostillar que todo se lo debía a las mujeres que compran en un mercado, al viejo que toma el sol en la plaza del pueblo o al abuelo que pasea a sus nietos. "En esos rostros encuentro la inspiración que necesito y aprovecho para agradecer la sabiduría que encierran esas caras para poder plasmarlas en los lienzos", señaló el artista en la inauguración de una exposición en Granada en 2013. El artista falleció ayer a los 72 después de una larga enfermedad con la aureola de ser uno de los mejores retratistas del país. De hecho, el granadino fue el primer pintor de España en retratar a Felipe VI tras su coronación, un trabajo que fue presentado en el Ayuntamiento de Granada y que convirtió a la ciudad en la primera en tener un cuadro de este tipo. Otra copia fue encargada por la Universidad de Granada, que también lo posee desde la misma fecha.

Nacido en una familia granadina de pintores, en la calle Lavadero de Santa Inés, fue diplomado en Artes y Oficios en la Escuela de Granada. Su primeros maestros fueron Emilio González Sánchez, su padre, Alfonso Domínguez, Rafael de la Torre y Gabriel Morcillo. En la Escuela de Artes y Oficios de Granada estudió con Antonio Torres Rada y Nicolás Prados López.

Desde 1967 expuso en Sevilla, Jaén, Palma de Mallorca, Zaragoza y el Centro Cultural Gran Capitán de Granada. Asimismo, realizó actividades diversas en Estados Unidos desde 1997; exposición en la Ferris State University (Michigan), donde realizó una serie de paisajes de Michigan, Chicago y Detroit.

Como pintor de retratos oficiales, además del realizado a Felipe VI por encargo del Ayuntamiento de Granada y de la Universidad de Granada, realizó el retrato de Juan Carlos I, presentado en el Palacio de La Zarzuela en febrero 1990, a los se unen los realizados a Juan Carlos I y su esposa Sofía para la Universidad Politécnica de Madrid.

Desarrolló su obra en estilos cercanos al impresionismo y el realismo y entre los premios y distinciones recibidas están el Premio de la Casa de América (1964-1967); vocal de Bellas Artes del Centro Artístico (1971-1977); Granada de Plata, Juventudes Musicales (1982); Pintor de Decanos de Zaragoza (1982). También fue seleccionado entre los pintores españoles del siglo XX representando a Granada, en el libro editado en París Prestige de la Sculpture d'Aujoud' hui dans le monde.

"Si me queréis conocer mejor no me pidáis que hable, pedidme que pinte pues así sabréis cuáles son mis valores", dijo con motivo de la inauguración de unae xposición en el Centro Cultural Gran Capitán. Y sus cuadros reflejan a un artista que respiraba Granada por los cuatro costados.