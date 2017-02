Dice que los homenajes le huelen a "cera, a corpore in sepulto'' pero nada más lejos de la realidad porque José G. Ladrón de Guevara (Granada, 5 de junio de 1929) continúa tan lúcido, divertido y agudo como lo ha sido toda la vida. Esta tarde, en la Biblioteca de Andalucía (20 horas), el Ateneo de Granada rinde homenaje al escritor y periodista, nombrándolo Socio de Honor. "No tengo méritos ninguno, salvo haber resistido 80 y tantos años y haber sido testigo del siglo pasado y del actual", comenta. "Eso sí, tengo excelentes amigos", dice con simpatía.

Granada le duele, la siente y la lleva dentro y no es nada optimista respecto al futuro de la ciudad. "Entró en un declive imparable del que no puede salir. Ya sabemos que no va a estar entre las 18 capitales culturales más importantes de España. Motivos para ser optimista no veo ninguno. Granada ha perdido mucha categoría cultural. En los tiempos que nosotros éramos jóvenes: Rafael Guillén, Elena Martín Vivaldi, José Carlos Gallardo... cuando actuábamos en la Granada franquista contra la represión propia del régimen había más creatividad que ahora. Antes te podías ganar un paseo por la comisaría pero ahora la gente busca subvenciones. Antes te pegaban un palo y ahora te dan una subvención. La cultura hoy en día está bajo mínimos".

Entre los temas que más le escandalizan está el legado de Lorca. "Tendría que estar ya solucionado pero se ha convertido en un cachondeo. Es evidente que alguien se ha llevado el dinero, la fundación no funciona, el legado sigue sin llegar, tenemos un edificio vacío donde, una vez más, la figura de Lorca sale perdiendo. Primero lo fusilan y luego lo esquilman. A Federico hay que buscarlo en su obra. Ahí lo encuentran seguro".

De la política, a la que tantos años se ha dedicado -fue senador socialista por Granada entre 1979 y 1989- tampoco conserva gratos recuerdos salvo que se marchó del partido "escarmentado". "No me gustaba cómo estaba el PSOE de la época y la prueba es cómo se encuentra ahora. Falta calidad en la clase política. El problema de Granada es que las élites gobernantes, los que cuentan algo no están suficientemente preparados. Cuando en esta ciudad ha aparecido alguien de categoría, oscuras fuerzas lo han anulado". No quiere dar nombres de esas personas de talento que en su opinión podrían haber impulsado Granada pero, finalmente, apunta que "podríamos haber tenido un gran alcalde socialista en José Vida, pero no sé qué maniobras se urdieron para que no lo fuera. Han aparecido y desaparecido políticos de la categoría de Pedro Cerezo o de María Izquierdo, ese nivel político y humano es lo que necesitamos. El socialismo granadino necesita un Fernando de los Ríos o un Alejandro Otero, en vez de funcionarios". Considera curioso que en Granada se haya pasado en poco tiempo de un alcalde del PP a otro del PSOE "y no se note absolutamente ningún cambio".

Más de una vez, Ladrón de Guevara ha dicho que Granada es como la bella durmiente del cuento, una ciudad "adormecida" que necesita que alguien la despierte porque el granadino es un "gran contemplador" de puestas de sol y atardeceres. Por eso le ha sorprendido la reacción masiva ante el tema de los dos hospitales completos. Este asunto ha demostrado "que donde menos se espera salta la liebre y que la gente no está tan domesticada ni se mueve exclusivamente por temas políticos. Debe ser un estropicio tremendo el que hay en la sanidad. A Jesús Candel que ha sido capaz de movilizar Granada lo estarán fichando todos los partidos porque es un gran agitador de masas, un líder de movimientos ciudadanos". "La gente estaba esperando -añade- que apareciera ese indicador para levantarse y eso demuestra el cabreo que en realidad hay en la ciudadanía". La literatura y la poesía son otras facetas de José G. Ladrón de Guevara. En los 50 fue miembro destacado del grupo Versos al aire libre, y cofundador de la colección Veleta al Sur. Es miembro de la Academia de Buenas Letras y Medalla de Oro al Mérito por la ciudad en 2006. En 1959 publica su primer libro, Tránsito al mary otros poemas, y en 1964 Mi corazón y el mar. El resto de su obra irá desplegándose en los poemarios Solo de hombre (1975), Romancero por la muerte del Che Guevara (1976), Cancionero/Sur (1982), El corazón en la mano (1992), Fuego graneado (2002) y Poemas inéditos traspapelados (2005).

En el acto de esta tarde acompañarán a Ladrón de Guevara otros ilustres granadinos como Rafael Guillén, Antonio Chicharro Chamorro, Álvaro Salvador y Andrés Cárdenas.