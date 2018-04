La Feria del Libro repite fórmula

Antxon Alberdi, director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, abrirá la Feria del Libro de Granada (FLG) el próximo día 20 de abril. El especialista en el estudio de galaxias activas y galaxias con formación estelar, autor de más de 120 publicaciones científicas y miembro en varios proyectos internacionales, será el pregonero de la XXXVII edición, que atraerá hasta la ciudad escritores como Antonio Muñoz Molina o Alessandro Baricco, investigadores como Ian Gibson, periodistas como Jesús Maraña o Mara Torres y músicos como Iván Ferreiro o Zahara.

Serán 10 días de apretada agenda en los que se presentarán y firmarán todo tipo de libros de autores locales y firmas nacionales e internacionales, pero también se desarrollará un amplio abanico de actividades complementarias como talleres, mesas redondas, lecturas infantiles o conciertos. El hilo conductor volverá a ser la música, como es habitual desde que Nani Castañeda, integrante de Niños Mutantes, se hizo cargo de la dirección de la Feria hace ya cuatro años. Pero en esta ocasión, la temática especial serán los personajes de ficción, que tomarán la calle y darán alguna sorpresa que se descubrirá el día 20.

El premio, en esta ocasión, será para el granadino Rafael Guillén, en reconocimiento a su larga y laureada trayectoria artística. Y en cuanto al lLibro de la Feria, que edita la Diputación de Granada, este año la publicación seleccionada es el facsímil de El saquillo de mi abuela de Carlos Mesía de la Cerda (Jaén, 1825 - Madrid, 1919) editado en 1865, según informó ayer en rueda de prensa la responsable de Cultura de la institución provincial, Fátima Gómez Abad.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, destacó que la feria se ha convertido en una las más importantes del país, en proporción a sus dimensiones. Una feria abierta y plural, diseñada para todos los públicos. Una "fiesta del libro" -en palabras de la organización- en la que la literatura ejerce de anfitriona pero a la que están invitadas otras formas de cultura, como la exposición de CajaGranada sobre la historia del tebeo.

Una feria, por otra parte, que sigue manteniendo su tendencia de crecimiento, tanto en su oferta de programación como en empresas participantes. Tal y como destacó ayer el delegado de Cultura, Guillermo Quero, este año la FLG cuenta con 62 empresas e instituciones repartidas en 80 expositores, lo que ha obligado a ampliar el recinto tradicional e instalando casetas, por primera vez, en la Plaza del Humilladero. Además, este año visitarán la FLG cerca de 150 autores que participarán en más de 250 actos.

Para Nani Castañeda, uno de los mayores atractivos con los que contará esta feria será la primera reposición íntegra y en abierto de la serie documental dramatizada Lorca, muerte de un poeta, dirigida por Juan Antonio Bardem en 1986 y con guión de Mario Camus e Ian Gibson, además del propio Bardem. El último de los seis capítulos se proyectará en la Huerta de San Vicente e irá acompañado por una charla coloquio en la que participarán Ian Gibson, el dramaturgo y poeta Alberto Conejero y el actor británico Nickolas Grace, que interpreta a Lorca en la serie.

El Ciclo Momentos Alhambra, Músicos & Libros, patrocinado por Cervezas Alhambra, contará con la presencia nombres del panorama nacional como Iván Ferreiro, la cantante ubetense Zahara: Ramón Rodríguez, cantante y compositor de The New Raemon; el líder de la banda Love of Lesbian, Santi Balmes; o la periodista musical y fotógrafa, Wilma Lorenzo, que presentará Leiva. Toquemos juntos hasta que la muerte nos joda.

Quero también recordó que el programa Cultura por Libros volverá a dinamizar la venta de ejemplares superiores a 12 euros a cambio de entradas para diferentes espectáculos, monumentos, conciertos, teatro, monólogos y otras opciones de ocio. Una iniciativa pionera por la que se han interesado otras muchas ferias. Dentro de este programa se ofertarán entradas para el concierto de The New Raemon y de María Arnal y Marcel Bagés en el Teatro Isabel la Católica, dos de los conciertos de la Feria.

La ciencia es otra de las constantes de la Feria. Este año también podrá disfrutar de un interesante programa de charlas en las que se tratarán temas como los últimos avances en genética o la resistencia de las bacterias a los antibióticos. También se rendirá tributo a Stephen Hawking, un físico brillante y un personaje que para los organizadores aglutina la pasión por la ciencia y los libros.

Un año más volverá a ponerse en marcha el ciclo Granada Inspira, charlas en las que se estudia la influencia que ha ejercido la ciudad de Granada en artistas de todas las disciplinas y en sus obras. Esta edición el ciclo se centrará en la figura de Joe Strummer, líder de la banda británica The Clash y amante de esta ciudad. Antonio Arias (Lagartija Nick) y Tacho González (091) serán los encargados de charlar sobre el músico.

Se pondrán en marcha seis Paseos Literarios por la ciudad , un homenaje a Juna de Loxa y, por segundo año, los encuentros con lectores. Este año serán siete las citas en torno a las obras Marte (The Martian), de Andy Weir, que incluye un cine fórum; Canción Dulce, de Leila Slimani; Primer amor, de Iván S. Turgueniev; Seda, de Alessandro Baricco; o Sefarad, de Antonio Muñoz Molina.

Y en el marco de la Feria del Libro, por segundo año se celebra la segunda edición del festival organizado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo con la colaboración de las principales instituciones granadinas y andaluzas. El Tres Festival, de carácter bienal, nació con el propósito de convertirse en foro de encuentro y de diálogo entre distintos escritores y artistas de distintos orígenes e ideologías que comparten una misma cultura. Las libertades serán el tema estrella de esta segunda edición, examinadas desde múltiples perspectivas. Entre los invitados destacan tres premios Goncourt, -Leila Slimani, Mathias Enard y Tahar Ben Jelloun-, dos extraordinarias dibujantes como la libanesa Zeina Abirached y la israelí Rutu Modan, poetas como Luis García Montero y el tunecino Adam Fethi o intelectuales de la talla del palestino Elias Sanbar, el marroquí Abdelá Taia, la croata Slavenka Drakulic, los españoles Alicia Giménez Bartlett y Antonio Muñoz Molina o el italiano Alessandro Baricco, entre otros.

En cuanto a la programación infantil, el director de la FLG destacó el esfuerzo realizado en su mejora. Habrá dos áreas situadas en los dos polos del recinto. En plaza del Humilladero estará el Área Infantil Puleva y en la Fuente de las Batallas estará el Área Infantil Fundación Granada Educa. Apoyando esta mejora es fundamental el papel de la Delegación de Educación de Granada, que ha programado un maratón de lectura, en el que está prevista la participación de 200 alumnos y alumnas de nueve centros de la capital y provincia, así como un encuentro lector plurilingüe.

La FLG, en su apuesta de este año por los jóvenes lectores y de la mano de dos grandes editoriales educativas como son SM y Grupo Anaya, ha preparado la visita de Roberto Santiago, autor de Los Futbolísimos y Los Forasteros del Tiempo.

El 23 de abril, Día Internacional del Libro, la Consejería de Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras, rendirá homenaje al Autor del Año 2018, Pablo García Baena, fallecido a principios de año y ganador del IX Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca.

Gracias al Centro Andaluz de las Letras, la FLG contará con la presencia de Álvaro Salvador, que llevará a cabo un recital músico-poético con la colaboración de los músicos Rafa Mora, Moncho Otero y Juan Antonio Lara; o Ángeles Mora, que presentará junto a Mónica Doña Érase un chico que no tuvo gato, antología de la poesía amorosa de la autora que además, incluye tres poemas inéditos.

Gracias al Vicedecanato de Actividades Culturales de la Facultad de Filosofía y Letras de UGR, la FLG contará con la presencia de Jesús Maraña, periodista, escritor, director de Infolibre, que presentará su último libro Al fondo a la izquierda. También presentará novela la periodista Mara Torres: Los días felices.

La programación completa de horarios, que tal y como advirtió ayer el director está aún sujeta a modificaciones de última hora, se encuentra disponible en la web www.ferialibrogranada.org.