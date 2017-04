Feria del libroEl placer de leer con los sentidos

La secretaria de la Asociación de Editores de Andalucía, Alicia Muñoz, animaba ayer a sentir y conocer la Feria del Libro de Granada (FLG) sin presiones, como cuando uno pasa el día en el campo, que "no va con unas expectativas concretas, simplemente lo visita y algo llama su atención". "Hay que estar allí y dejarse seducir por la literatura", aconsejaba sonriente. Lo cierto es que esta XXXVI edición, que se celebra del 21 al 30 de abril entre la Fuente de las Batallas y la de las Granadas, no sólo invita a hacerse con un par de ejemplares, sino también a Leer con los sentidos -el lema de la temática escogida este año para el evento cultural-. En algunos de los más de 100 eventos programados se hablarán de estos sentidos, como el de la vista a través del taller Imprimiendo con los sentidos, en el que un maestro de la ONCE mostrará a grupos escolares cómo es el braille, el sistema de lectura y escritura táctil pensado para las personas invidentes.

La poeta y escritora Ángeles Mora, galardonada con el Premio Nacional de la Crítica en Poesía y el Nacional en la misma modalidad, inaugurará la cita cultural y social con una conferencia de bienvenida el jueves a las 20:00 en el Paseo del Salón, donde se presentará el Libro de la Feria editado por la Diputación, un facsímil de Nueva cocina práctica de Carmen de Burgos (Almería, 1867 - Madrid, 1932), una "mujer creadora silenciada como tantas otras en su época", señaló la Diputada de Cultura y de Memoria Histórica y Democrática de la institución provincial, Fátima Gómez. Ese mismo día, a las 13:00, se entregará el Primer Premio y 4 accésit del IV Certamen Literario de la Biblioteca Universitaria de Granada.

El colectivo Entrelibros, que recibirá el Premio de la Feria, organizará una 'Biblioteca Humana'

Tras el discurso de Mora, la Asociación Entrelibros recibirá el Premio de la Feria. La organización granadina sin ánimo de lucro desempeña una importantísima labor social desde hace años llevando literatura a espacios que a veces no se prestan a ello, como hospitales, prisiones y barrios en zonas de exclusión. Precisamente, una de las actividades más interesante del programa, la Biblioteca Humana, la organiza el colectivo. El proyecto, que se gestó en Copenhague en 1993, tiene como objetivo "hacer visibles a las personas marginadas e ignoradas a través de sus testimonios", reza la descripción. Seis personas, entre ellas un indigente y un refugiado, narrarán sus vivencias -algo así como un audiolibro viviente- del 24 al 28 de abril en diferentes espacios como la Biblioteca de Andalucía, el Centro de exposiciones CajaGranada de Puerta Real y la Biblioteca Pública del Salón. El aforo es limitado a 10 personas con previa inscripción en asociacionentrelibros@gmail.com.

El equipo de dirección de la Feria del Libro vuelve a convertirla en un atractivo para la ciudad y turistas, alejado del concepto tradicional de feria literaria, con 59 empresas repartidas en 78 expositores, llegando al total de ocupación disponible en su actual ubicación, y cerca de 250 participantes, entre autores, divulgadores y artistas que participarán en más un centenar de actos entre presentaciones, firmas, y mesas redondas. "El año que viene tendremos que mirar más espacios porque ya no caben más stands", aseguran los organizadores del evento en el que no participarán figuras internacionales de las letras como ocurrió el año pasado con Jean Canavaggio, a pesar de contar con algo más de presupuesto. "Es complicado cerrar encuentros y firmas de este tipo porque hay que tener en cuenta que la feria coincide con la de Madrid y Barcelona, donde además se celebra el día del libro a lo grande con la fiesta de Sant Jordi", argumentan. No habrá autores extranjeros, pero a cambio traerán a importantes figuras de la literatura en clave nacional y granadino como Javier Gomá, Jorge Carrión, Juan Cruz, Ernesto Pérez-Zúñiga, Sergio del Molina, Erika Martínez y José Carlos Rosales, entre otros.

Como novedades, este año se ponen marcha acciones como FLG_Club, cinco encuentros entre lectores para comentar un libro en el entorno de la FLG o Granada Inspira, un ciclo de conferencias sobre artistas cuyo paso por la ciudad marcó su creación impartidas por especialistas en la vida y obra de algunos de éstos. El poeta y novelista Alfonso Salazar y el músico Antonio Arias lo inaugurarán el día del Libro, 23 de abril, a las 21:00 en el Espacio Central (Fuente de las Batallas) con Leonard Cohen -¡Menudo acierto!-. La impronta de Granada y de la poesía de Federico García Lorca en el cantautor canadiense vería traducido por primera vez en el disco Poetas en Nueva York, donde Cohen musicalizó Pequeño vals vienés. El resultado, Take this waltz, inspiraría luego a Enrique Morente a hacer su grandísimo Omega. Los siguientes, el escritor Gerald Brenan y el dramaturgo y poeta José Zorrilla, serán analizados por Juan Antonio Díaz, Andrés Cárdenas, Eduardo Castro e Ian Gibson y Luis García Montero respectivamente.

La música, como lleva ocurriendo desde hace cuatro años, ocupará un lugar importante en el programa. El ciclo Músicos y Libros, organizado en el espacio central de la Fuente de las Batallas, traerá en formato acústico, eléctrico y en sesión DJ a cantantes que han publicado literatura. Mikel Izal presentará su primer libro, Los seres que me llenan, el 22 de abril; el músico y mítico productor musical Paco Loco Cómo no llevar un estudio de grabación el mismo día a las 19:00; el líder de la banda referente de los ochenta Los Nikis, Joaquín Rodríguez, NPI de música el 23 a las 19:00; el cantante de la banda malagueña de power punk Airbag, Adolfo Díaz, su diario personal Amor y Ciencia Ficción el 24 a las 19:00; el compositor y líder de las míticas bandas del universo pop y mod Los Flechazos y Cooper, Alex Cooper Club45 again: 90 canciones para modsy fanáticos del planeta beat el 25 de abril a las 21:00 -sin olvidar su pinchada en vinilo de una hora de la mejor música de los 60-; el músico Nacho Vegas con su nuevo poemario Reanudación de las hostilidades el 28 de abril a las 19:00; el compositor, presentador y cantante al frente de Los Toreros Muertos, Pablo Carbonell, El mundo de la tarántula el 29 de abril a las 19; y la fotógrafa Sandra Bensadón y Alex Cooper No, no me olvido - Nacha Pop, el álbum de fotos soñado por los fans de Nacha Pop el 30 de abril a las 19:00.

El programa Granada Ciudad de Literatura Unesco participa en esta edición de la Feria del Libro con una nueva edición de su ciclo anual de conversaciones literarias, que esta vez contará con la presencia de Ignacio Martínez de Pisón, Víctor Fernández, Sergio del Molino y José María Pérez Zúñiga; además, dará comienzo su homenaje al insurrecto periodista y escritor Albert Camus en el 60 aniversario de la obtención del Premio Nobel con un encuentro entre José Lenzini y Javier Valenzuela,en colaboración con la Fundación 3 Culturas del Mediterráneo. Además, han organizado un curioso taller literario, Lorca para todos los sentidos, a cargo de Ernesto y Carlos Estrella, que encaja perfectamente con el lema de la Feria y que tendrá lugar a lo largo de dos tardes intensivas en el Centro Federico García Lorca.

Cultura por Libros se consolida como programa estrella. Tras el éxito obtenido en ediciones anteriores, este programa volverá a ser uno de los dinamizadores de la FLG, intercambiando libros (coste mínimo 12 euros) por entradas a los diferentes espectáculos y opciones de ocio cultural disponibles durante algunos de los días de Feria en diferentes recintos de la ciudad. Gracias a este programa, se canjearán por libros más de 1.200 tickets para diferentes espectáculos que, además de fomentar la cultura y el ocio, suponen un ingreso neto de unos 20.000 euros en ventas directas para los libreros. Dentro de este programa se ofertarán entradas para el concierto de Nacho Vegas y Enric Montefusco en el Teatro Isabel la Católica, organizado ex profeso para la FLG.

Del acuerdo nacido el pasado año entre la FLG, el Instituto de Astrofísica de Andalucía y el Parque de las Ciencias se creó la Carpa de la Ciencia, un espacio en el que la divulgación científica, la cultura y el entretenimiento se dan la mano gracias a una cuidada, atractiva y extensa programación que supuso un gran éxito en todas sus convocatorias. Entre los ponentes, destaca la presencia de Ramón González, almeriense investigador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha colaborado en proyectos para la NASA y la OTAN y recientemente ha recibido la Medalla de Andalucía; o Pepe Solla, cocinero gallego, miembro fundador del grupo NOVE, jefe de cocina y propietario del restaurante Casa Solla, con una estrella Michelín.