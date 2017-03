Miguel Ríos impregnará de rock el Festival Internacional de Música y Danza

Zubin Mehta, William Christie, Víctor Pablo Pérez, Simon Rattle, Josep Pons, Pablo González, David Afkham, Pablo Heras-Casado. El Festival Internacional de Música y Danza de Granada contempla este año un desfile de grandes figuras de la dirección orquestral. No está de más recordar que hace dos años le reprocharon lo pobre que era el programa sinfónico. Sin embargo, esta 66º edición podrá presumir de traer a la mítica London Symphony -de nuevo- los días dos y tres julio; la Philarmonia Orchestra el 11 de julio; y la Orchestra of the Age of Enlightenment (Orquesta del Siglo de las Luces), una de las más destacadas en el terreno historicista, el 25 de junio. Sin olvidar el concierto de apertura con Mehta dirigiendo a la Orquesta y el Coro del Teatro di San Carlos de Nápoles el 23 de junio; la Joven Orquesta Nacional de España con la 9ª Sinfonía de Mahler el 27 de junio; la Orquesta y Coro Nacionales de España con Afkham el cinco de julio; y el concierto -que no representación semiescénica como prometió la Orquesta Ciudad de Granada- de los ganadores en el I Concurso Internacional de Ópera Mozart de la ciudad.

Además, la Orquesta Ciudad de Granada que dirigirá Josep Pons, pasará del clasicismo de Beethoven al rock de Miguel Ríos, que ofrecerá una selección de sus grandes éxitos el siete de julio. Una grata sorpresa para los amantes de la querida voz granadina y la música sinfónica, que pudieron degustar en el mismo formato y en el mismo festival a la cantante israelí Noa en 2015. No es la primera vez que la cita musical se deja impregnar por músicas modernas. El actual director del certamen, Diego Martínez, se ha abierto a otros géneros en los últimos años. Prueba de ello fue el concierto de Bobby McFerrin, cantante y director de orquesta estadounidense muy pegado al jazz, hace tres años en el Teatro del Generalife.

El Festival también incluye cinco noches de danza con el estreno nacional de La Cenicienta del Ballet del Teatro di San Carlo de Nápoles (24 de junio), que ofrecerá además un montaje de Roland Petit al ritmo de Pink Floyd (26 de junio), o el también estreno en el país del homenaje a Berjat en el décimo aniversario de su muerte organizado por la Béjard Ballet Lausanne (4 de julio). El apartado propiamente español, por su temática, ofrece una selección de coreografías en homenaje a Antonio Ruiz Soler El Bailarín ejecutadas el Ballet Nacional de España (30 de junio); y una nueva versión del original Don Quixote del Ballet del el Ballet Nacional de Holanda (8 de julio).

La cita cultural del año en Granada no renuncia a su apartado de flamenco, que este año brilla con fuerza gracias al concierto de la cantaora catalana Mayte Martín, donde presentará nuevo disco titulado Tempo rubato, el uno de julio en el Palacio de Carlos V, que será escenario además de la fusión con jazz del trabajo de Tomatito y Miguel Camillo (9 de julio). Ambos músicos cederán el relevo, ya en el teatro del Generalife, a María Pagés con Yo, Carmen (6 de julio) y al baile de Patricia Guerrero (13 de julio). La joven bailaora granadina llegará al Patio de los Aljibes para consegrarse al fin con su espectáculo Catedral, Premio Giraldillo al mejor espectáculo de la Bienal de Sevilla.

La 66º edición del Festival de Música y Danza de Granada se celebrará entre el 23 de junio y el 14 de julio. Con las actividades del FEX y de los Cursos Manuel de Falla, éste se extenderá en días y en número de conciertos. El aforo de esta edición es de 29:000 localidades. Las entradas se ponen a la venta a partir del cinco de abril a las 10:00 por Internet; y el seis en la taquilla del Corral del Carbón. Los menores de 25 y mayores de 64 años tendrán un descuento del 50% en Zona C y D del Palacio de Carlos V, y Zona C del Teatro del Generalife. A la entrada de los recintos se le podrá exigir que presente la documentación acreditativa de los descuentos. En caso de no cumplir con las condiciones descritas, se le exigirá que abone la diferencia hasta el precio completo de la entrada.